FOTO / Pogledajte kako danas izgleda Hormuški tjesnac

Iranska revolucionarna garda (IRGC) objavila je da je Hormuški tjesnac zatvoren za promet te je upozorila da će napasti plovila koja pokušaju prijeći tjesnac.
General iranske Revolucionarne garde Sardar Jabbari zaprijetio je da će "zapaliti svaki brod" koji prolazi kroz Hormuški tjesnac.
Jabbari je također izjavio da će svi naftovodi biti napadnuti i da "niti jedna kap nafte neće napustiti regiju".
A da Iran misli ozbiljno pokazuje tanker "Athe Nova" pod zastavom Hondurasa koji gori nakon napada dronom. Jabbari je upozorio da će cijena barela nafte u narednim danima dosegnuti 200 dolara, prenosi Večernji list.
Cijene nafte porasle su u utorak treći dan zaredom nakon što je Iran zaprijetio da će pucati na svaki brod koji pokuša proći kroz Hormuški tjesnac. Cijena sirove nafte Brent iz Sjevernog mora porasla je jutros za 4,5 posto na 81,3 dolara po barelu.
Eskalacija na Bliskom istoku dodatno povećava i cijene plina. Cijene europskog plina porasle su jutros za više od 20 posto na 52,00 eura po megavat-satu, nakon što su početkom tjedna već porasle za oko trećinu. Promatrači tržišta ukazuju na ograničene skladišne kapacitete i prekid opskrbe LNG-om iz Katara. To podsjeća na skokove cijena iz 2022. godine, kada je Putin pokrenuo rusku invaziju na Ukrajinu.
