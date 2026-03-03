FOTO / Pogledajte kako danas izgleda Hormuški tjesnac

Eskalacija na Bliskom istoku dodatno povećava i cijene plina. Cijene europskog plina porasle su jutros za više od 20 posto na 52,00 eura po megavat-satu, nakon što su početkom tjedna već porasle za oko trećinu. Promatrači tržišta ukazuju na ograničene skladišne ​​kapacitete i prekid opskrbe LNG-om iz Katara. To podsjeća na skokove cijena iz 2022. godine, kada je Putin pokrenuo rusku invaziju na Ukrajinu.