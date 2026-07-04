Konvencija na kojoj se očekuje ponovni izbor supredsjednika Alice Weidel i Tina Chrupalle, održava se uoči izbora u rujnu u istočnim saveznim pokrajinama Saskoj-Anhalt i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. Alternativa se nada da će si njima otvoriti put prema uspjehu na nacionalnoj razini. Idući parlamentarni izbori u Njemačkoj održat će se najkasnije do ožujka 2029. godine.