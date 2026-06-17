Oglas

reagirali Minsk i Moskva

FOTO / Ukrajina pogodila autobus s dječjom nogometnom momčadi: "Kijevski režim ubija djecu"

author
N1 Info
|
17. lip. 2026. 15:58
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
autobus rusija
RT (X)

Jedna je žena poginula, a šest osoba, uključujući četvero djece, ozlijeđeno je kada je autobus koji je prevozio dječju nogometnu momčad iz bjeloruske Gomeljske oblasti pogođen dronom u ruskoj Brjanskoj oblasti, izjavio je u srijedu vršitelj dužnosti guvernera Jegor Kovalčuk.

Oglas

U objavi na ruskoj društvenoj mreži Max, Kovalčuk je naveo da je autobus prevozio članove dječje nogometne momčadi prema ljetovalištu Gelendžik kada je bio napadnut bespilotnom letjelicom s fiksnim krilima za koju Rusija tvrdi da ju je koristila ukrajinska vojska, piše Anadolu.

„Kao rezultat ciljanog napada poginula je žena koja je pratila momčad. Šest osoba je ranjeno, među njima četvero djece. Svi ozlijeđeni odmah su prevezeni u bolnicu, gdje im je pružena potrebna medicinska pomoć”, rekao je Jegor Kovalčuk.

Dodao je da bi se preostali putnici uskoro trebali vratiti kućama.

"Kijevski režim ubija djecu", poručila je glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova, Marija Zaharova.

Ukrajina nije odmah komentirala ove tvrdnje, a neovisna provjera navoda otežana je zbog rata koji traje već petu godinu.

Reakcija Bjelorusije

Bjelorusko Ministarstvo vanjskih poslova osudilo je napad, nazvavši ga „još jednim terorističkim činom protiv civilnog stanovništva”.

U priopćenju je ministarstvo navelo da očekuje „sveobuhvatno objašnjenje” ukrajinske strane o incidentu.

Također je naglašena važnost strogog poštivanja procedura pri organiziranju putovanja organiziranih skupina u inozemstvo, osobito maloljetnika koji putuju radi odmora ili zdravstvenih razloga.

Ministarstvo je dodatno upozorilo na potrebu sprječavanja putovanja građana u ratne zone, područja aktivnih vojnih djelovanja i susjedne regije pogođene sukobima.

Teme
civilne žrtve dron napad napad na dječju momčad optužbe za napad rusko-ukrajinski rat

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ