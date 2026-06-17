reagirali Minsk i Moskva
FOTO / Ukrajina pogodila autobus s dječjom nogometnom momčadi: "Kijevski režim ubija djecu"
Jedna je žena poginula, a šest osoba, uključujući četvero djece, ozlijeđeno je kada je autobus koji je prevozio dječju nogometnu momčad iz bjeloruske Gomeljske oblasti pogođen dronom u ruskoj Brjanskoj oblasti, izjavio je u srijedu vršitelj dužnosti guvernera Jegor Kovalčuk.
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U objavi na ruskoj društvenoj mreži Max, Kovalčuk je naveo da je autobus prevozio članove dječje nogometne momčadi prema ljetovalištu Gelendžik kada je bio napadnut bespilotnom letjelicom s fiksnim krilima za koju Rusija tvrdi da ju je koristila ukrajinska vojska, piše Anadolu.
„Kao rezultat ciljanog napada poginula je žena koja je pratila momčad. Šest osoba je ranjeno, među njima četvero djece. Svi ozlijeđeni odmah su prevezeni u bolnicu, gdje im je pružena potrebna medicinska pomoć”, rekao je Jegor Kovalčuk.
Dodao je da bi se preostali putnici uskoro trebali vratiti kućama.
"Kijevski režim ubija djecu", poručila je glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova, Marija Zaharova.
❗'कीव शासन बच्चों को मार रहा है': ब्रयांस्क स्कूल बस हमले पर मारिया ज़खारोवा— RT Hindi (@RT_hindi_) June 17, 2026
रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने इसे "एक और आतंकवादी हमला" बताया। स्थानीय अधिकारियों ने घटना के संबंध में एक आपराधिक मामला दर्ज किया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से रूस की जांच कमेटी के… https://t.co/AAx0i8gZlA pic.twitter.com/z6Per359HJ
Ukrajina nije odmah komentirala ove tvrdnje, a neovisna provjera navoda otežana je zbog rata koji traje već petu godinu.
Reakcija Bjelorusije
Bjelorusko Ministarstvo vanjskih poslova osudilo je napad, nazvavši ga „još jednim terorističkim činom protiv civilnog stanovništva”.
U priopćenju je ministarstvo navelo da očekuje „sveobuhvatno objašnjenje” ukrajinske strane o incidentu.
The AFU attacked a bus carrying a children’s football team from Belarus.— Military Summary (@MilitarySummary) June 17, 2026
A woman, a Belarusian citizen, was killed.
Belarus’ Investigative Committee has opened a criminal case, while the Foreign Ministry is demanding a full explanation from Ukraine.
Belarus considers Ukraine’s… pic.twitter.com/OQhDUkp4jc
Također je naglašena važnost strogog poštivanja procedura pri organiziranju putovanja organiziranih skupina u inozemstvo, osobito maloljetnika koji putuju radi odmora ili zdravstvenih razloga.
Ministarstvo je dodatno upozorilo na potrebu sprječavanja putovanja građana u ratne zone, područja aktivnih vojnih djelovanja i susjedne regije pogođene sukobima.
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