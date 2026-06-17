"Principijelno i strpljivo se gradi taj put, a sad imaju bočni udar koji može ozlijediti noge na tom teškom putu. Sve to stvara šum u kanalu definitivno i uznemirava mirnu vodu odnosa s BiH. Hrvatska je veliki zagovornik ulaska BiH u EU i sad se, na neki način, baca siva boja na taj odnos i to naše lobiranje. Nije mi jasna cijela ova situacija i što se njome misli postići, ali pristup je potpuno krivi jer kod nas nema političke zrelosti na generalnoj razini, kad je riječ o ovako ozbiljnim temama", istaknula je bivša Tuđmanova savjetnica.