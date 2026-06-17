GORAK OKUS ZA HRVATE U BIH
Škare Ožbolt o DP-ovoj rezoluciji: Ishitreno, neozbiljno i bez strateškog promišljanja
Bivša ministrica pravosuđa i savjetnica bivšeg predsjednika Franje Tuđmana, Vesna Škare Ožbolt komentirala je rezoluciju/deklaraciju Domovinskog pokreta o BiH, kod naše Hanan Nanić u N1 studiju uživo
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"Deklaraciju nitko nije vidio, a svi o njoj pričaju. Ne znamo koji joj je sadržaj, možda je to deklaracija 'bez zuba', a možda će stvoriti probleme. Sigurno je samo da će o njoj biti puno šušura i rasprave u Hrvatskom saboru i javonsti. Pitanje je izuzetno ozbiljno, a pristup mi se čini vrlo neozbiljan", kazala je škare Ožbolt.
Smatra kako se status Hrvata u BiH treba rješavati na strateškoj razini, a ne da ju predlaže "minorni koalicijski partner".
"Ova je tema iznimno ozbiljna i trebala je biti dio koalicijskog sporazuma vladajućih jer je to strateški cilj državne politike prema BiH i prema Hrvatima u BiH. A ovako da ju se plasira usred mandata i još pred izbore u BiH, stavlja Hrvate u BiH u vrlo čudnu poziciju. To je doista neozbiljno", upozorila je bivša ministrica pravosuđa.
"Nedopustivo je da nitko ništa ne pita Hrvate u BiH"
Nedopustivim drži i to da nitko ništa ne pita Hrvate u BiH niti im je dan tekst rezolucije.
"O čemu mi to raspravljamo, oko čega se dižu tenzije? Tema je posebna izborna jedinica, ali koja je svrha sad to otvarati pred same izbore u BiH? Je li cilj samo iritiranje Bošnjaka ili što? Tajming je izuzetno loš i umjesto da se svi fokusiraju na to da hrvatska opcija ima zajedničkog legitimnog predstavnika, a ne nekog koji je dobiven većinom svih glasova, oni se razvodnjavaju, ulazi u sukobe i svađe. Tako tipično hrvatski!" naglasila je Škare Ožbolt.
Rušenje europskog puta
Dodala je i kako spominjanje Herceg-Bosne ruši europski put BiH, za koji se Hrvatska tako snažno zalaže.
"Ovo je sve skupa ishitreno, neozibljno, bez strateškog promišljanja, bez konsenzusa, a Hrvatima u BiH ostavit će gorak okus u ustima", upozorila je.
Napomenula je i kako to ruši europski put BiH, ali i velike i strpljive napore premijera Andreja Plenkovića i predsjednika BiH HDZ-a Dragana Ćovića, koji pokušavaju sve riješiti u dogovoru s drugim konstitutivnim narodima BiH.
Potpuno krivi pristup
"Principijelno i strpljivo se gradi taj put, a sad imaju bočni udar koji može ozlijediti noge na tom teškom putu. Sve to stvara šum u kanalu definitivno i uznemirava mirnu vodu odnosa s BiH. Hrvatska je veliki zagovornik ulaska BiH u EU i sad se, na neki način, baca siva boja na taj odnos i to naše lobiranje. Nije mi jasna cijela ova situacija i što se njome misli postići, ali pristup je potpuno krivi jer kod nas nema političke zrelosti na generalnoj razini, kad je riječ o ovako ozbiljnim temama", istaknula je bivša Tuđmanova savjetnica.
Više je puta upozorila kako se o tome ne može raspravljati bez Hrvata u BiH, ali i bez razgovora s ostala dva konstitutivna naroda.
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