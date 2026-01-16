FOTO / Ukrajinsko vojno groblje ostaje bez prostora: "Carstva su padala, ratovi se vraćali, ali ovo tlo je ostalo"

Kako postaje sve jasnije da Rusija nema stvarnu želju okončati rat, grobovi će se nastaviti množiti i ne samo Lavov, nego svaki ukrajinski grad morat će pronaći način kako odgovoriti na potrebu za prostorom, uvjereni su Ukrajinci. To je tiho suočavanje od kojeg ne može pobjeći nijedan gradski trg ni ulica. Svako novo ime podsjetnik je da danak još nije plaćen, da će još života biti prekinuto i da će se cijena ukrajinske borbe nastaviti ispisivati, na otvorenom, svima na očigled.