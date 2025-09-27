"all eyes on gaza"
FOTO, VIDEO / 50.000 u Berlinu prosvjeduje za mir u Gazi, inicijativu pokrenuo židovski violinist
Oko 50 tisuća ljudi okupilo se u središtu Berlina u subotu poslijepodne kako bi prosvjedovali protiv genocida Pojasu Gaze, a organizatori predviđaju da će se tijekom dana pridružiti deseci tisuća ljudi.
"Zaustavite masakr
Demonstracija pod nazivom “All Eyes on Gaza” započela je ispred berlinske gradske vijećnice i kreće se prema Stupu pobjede (Siegessäule), spomeniku u berlinskom parku Tiergarten, gdje je predviđen masovni skup koji će trajati do večeri.
REUTERS
Kroz gomilu su odjekivali povici “Slobodna Palestina” i “Živjela međunarodna solidarnost”, dok su natpisi na transparentima glasili: “Gaza – Zaustavite masakr”, “Nikada više – za sve” i “Sloboda za Palestinu”.
Now in Berlin: tens of thousands protest in solidarity with Gaza pic.twitter.com/PLjW0o7dIZ— Oren Ziv (@OrenZiv_) September 27, 2025
Prosvjed je organizirala koalicija od oko 50 grupa, uključujući pro-palestinske organizacije, stranku Ljevica (Die Linke), Medico International i Amnesty International. Njihovi zahtjevi uključuju trenutnu obustavu njemačkog izvoza oružja u Izrael, neometan humanitarni pristup Gazi i uvođenje sankcija EU protiv Izraela.
Berlinska policija izvijestila je da je u gradu raspoređeno oko 1.800 policajaca. Organizatori su prijavili 30.000 sudionika, ali očekuju više, podsjećajući da je najveća dosadašnja pro-gazanska demonstracija u glavnom gradu okupila oko 50.000 ljudi.
Organizatori optužuju Izrael za počinjenje genocida nad Palestincima – optužbu koju Izrael odlučno odbacuje.
At Kottbusser Tor in Berlin, hundreds joined a major protest organized by pro-Palestine groups under the slogan “United for Liberation – Fight Normalization,” voicing opposition to normalization and calling for an end to the genocide in Gaza. pic.twitter.com/NgUJhleP5Q— Quds News Network (@QudsNen) September 27, 2025
Židovski violinist pokretač prosvjeda
Židovski violinist Michael Barenboim, jedan od pokretača prosvjeda i koncertmajstor West-Eastern Divan Orchestra koji je osnovao njegov otac Daniel Barenboim, ponovio je tu optužbu.
“‘All Eyes on Gaza’ ima za cilj učiniti prosvjed protiv genocida u Gazi vidljivim na ulicama,” rekao je za berlinski medij rbb24. “Ne smatram to drastičnim opisom, jer je to termin koji koriste gotovo sve organizacije za ljudska prava i gotovo svi stručnjaci.”
“Sprječavanje i kažnjavanje genocida naša je zajednička dužnost,” dodao je.
Glavni skup zakazan je za 17 sati i trajat će do večeri. Očekuje se da će Barenboim nastupiti, zajedno s njemačkim hip-hop izvođačima K.I.Z. i Pashanimom.
