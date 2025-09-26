Hrvatski sabor glasao protiv priznanja Palestine

Hrvatski Sabor danas je glasao o priznanju države Palestine. Glasala su 121 zastupnika, 44 su bila za, 4 suzdržana i 73 protiv.
Oglas
Milanović je u ponedjeljak u New Yorku rekao da Hrvatska treba priznati palestinsku državu
Hrvatski Sabor danas je glasao o priznanju države Palestine. O zaključku o Prijedlogu priznanja glasala su 121 zastupnika.
- 44 su bila za, 4 suzdržana i 73 protiv.
Zastupnici su glasali i o suspenziji dozvola za izvoz oružja Izraelu kao i o izdavanju novih dozvola za transfer preko hrvatskog teritorija.
- 46 ih je glasalo za, 3 sudržano, a 71 zastupnik protiv.
"Uvjeti za priznanje palestinske države još uvijek nisu zadovoljeni jer je potrebno zaustaviti sukobe i osloboditi sve taoce", rekao je u utorak šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman u New Yorku, dan nakon što je predsjednik Zoran Milanović pozvao na priznanje Palestine.
"Ovoga trenutka, kao još neke druge europske, važne zemlje, mislimo da se još nije ostvario taj trenutak priznanja jer treba zaustaviti sukobe, treba pustiti sve taoce", rekao je Grlić Radman u izjavi za medije na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas