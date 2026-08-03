TRAŽE SE ALTERNATIVE
FOTO, VIDEO / Rajna i Dunav na povijesno niskim razinama: Europi prijete novi udari na industriju i energetiku
Niski vodostaji europskih rijeka zbog dugotrajnih toplinskih valova otežavaju riječni promet, povećavaju troškove prijevoza i stvaraju nove probleme za industriju i energetiku.
Europske rijeke, ključne za prijevoz robe teške industrije, presušuju zbog niza toplinskih valova koji su pogodili kontinent. Vodostaji Rajne i Dunava približavaju se rekordno niskim razinama, što otežava transport kemikalija, naftnih derivata i druge robe te povećava troškove prijevoza.
Visoke temperature istodobno ograničavaju proizvodnju električne energije u nuklearnim elektranama od Francuske do Mađarske, dodatno podižući cijene energenata i opterećujući europska gospodarstva, osobito u istočnom dijelu kontinenta, piše Bloomberg.
Nakon velikih požara u Francuskoj i Španjolskoj, suša na rijekama još je jedan pokazatelj posljedica klimatskih promjena u Europi, kontinentu koji se najbrže zagrijava. Sve češći ekstremno niski vodostaji stavljaju na kušnju riječnu infrastrukturu izgrađenu u prošlom stoljeću.
"Zagrijavanje uzrokovano ljudskim djelovanjem već je pojačalo ovu sušu u odnosu na to kakva bi inače bila. Isti manjak oborina uz dodatno zagrijavanje izazvao bi još gore posljedice", rekao je Dominik Schumacher s ETH Züricha.
Zabrinutost zbog niskog vodostaja Rajne
Vodostaj Rajne kod Kauba, ključne točke za plovidbu prema južnoj Njemačkoj i Švicarskoj, pao je na 25 centimetara, čime je izjednačen rekord iz 2018. godine. Prognoze najavljuju daljnji pad, što bi mogla biti najniža razina od početka mjerenja 1880. godine. Dodatne probleme stvara četvrti ovogodišnji toplinski val koji zahvaća zapadnu Europu.
Niski vodostaj već je prisilio industriju na prilagodbu. BASF je nakon problema iz 2018. razvio alternativne, ali skuplje načine prijevoza.
"Naravno da smo zabrinuti zbog niskog vodostaja Rajne", rekao je financijski direktor BASF-a Dirk Elvermann, dodavši da je situacija "pod kontrolom".
Istraživanja pokazuju da je nizak vodostaj Rajne 2018. smanjio njemačku industrijsku proizvodnju za 1,5 posto, no mnoge su se tvrtke u međuvremenu prilagodile. Energetske kompanije stvaraju zalihe goriva, a dio tereta po potrebi preusmjeravaju na željeznicu.
"Neki riječni brodovi možda više neće moći ploviti zbog tehničkih ograničenja", upozorio je Roberto Spranzi iz njemačke zadruge za riječni transport, istaknuvši da sektor dodatno opterećuju visoke cijene goriva.
Hidrolozi objašnjavaju da su dugotrajna razdoblja visokog tlaka zraka spriječila dolazak kiše, dok visoke temperature dodatno isušuju tlo i smanjuju dotok vode u rijeke.
"Klimatske promjene to pojačavaju jer podižu osnovne temperature. Zbog toga topla i sušna razdoblja učinkovitije isušuju krajolik i smanjuju protok rijeka", rekao je profesor David Hannah sa Sveučilišta u Birminghamu.
'Ako se ne promijenimo, uskoro ćemo živjeti u pustinjskim uvjetima'
Niski vodostaji pogađaju i Dunav, gdje otežavaju plovidbu u Rumunjskoj i Slovačkoj te smanjuju proizvodnju u nuklearnim elektranama. Mađarska je prvi put u 44 godine potpuno ugasila svoju jedinu nuklearnu elektranu, zbog čega će izgubiti oko 40 posto proizvodnih kapaciteta i povećati uvoz električne energije. Rumunjska bi, zbog problema s hlađenjem elektrane Cernavoda, mogla ugasiti i drugi reaktor.
Toplinski valovi ograničili su proizvodnju i u francuskim nuklearnim elektranama, dok je u Mađarskoj vlada pozvala građane na štednju vode i električne energije.
"Ako se ne promijenimo, uskoro ćemo živjeti u pustinjskim uvjetima", izjavio je ministar zaštite okoliša Laszlo Gajdos.
Problemi nisu zaobišli ni Italiju, gdje rijeka Po bilježi vodostaj ispod povijesnih minimuma, što ugrožava navodnjavanje i potiče prodor slane vode u deltu.
"Vrućina i suša definitivno su novi rizik za gospodarski rast", rekao je ekonomist Carsten Brzeski. "Presušivanje rijeka uzrokuje stvarnu ekonomsku štetu i jasno prikazuje izazove klimatskih promjena."
Meteorolozi ne očekuju skori kraj suše. Temperature će i dalje biti znatno iznad prosjeka, a dugoročne prognoze ne najavljuju obilnije oborine prije kasne jeseni.
"Obilna kiša može donijeti kratkoročna poboljšanja, ali ako se suho tlo i stabilni vremenski obrasci nastave, ti će pomaci vjerojatno biti privremeni", rekao je Hannah.
'Europa će bez smanjenja potrošnje fosilnih goriva biti izložena još češćim i intenzivnijim toplinskim valovima'
Znanstvenici upozoravaju da će Europa bez smanjenja potrošnje fosilnih goriva biti izložena još češćim i intenzivnijim toplinskim valovima.
"Vrućina istovremeno isušuje tlo, prazni rijeke i povećava potražnju za vodom. To je jasan potpis klimatskih promjena", rekla je Hannah Cloke sa Sveučilišta u Readingu.
"Ljeta poput ovog postaju uobičajena i bit će sve gora sve dok sagorijevamo fosilna goriva", dodala je. "To je čista fizika."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare