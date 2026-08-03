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Proveden očevid

Županijsko državno odvjetništvo oglasilo se o tragediji u Zagorju

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03. kol. 2026. 11:55
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01.08.2026., Sveti Kriz Zacretje – Troje ljudi poginulo je u subotu ujutro u pozaru obiteljske kuce u Svetom Krizu Zacretju, potvrdili su iz Policijske uprave krapinsko-zagorske. Photo: Marko Prpic/PIXSELL
Marko Prpic/PIXSELL

Proveden je očevid povodom smrti dvoje djece i jedne odrasle osobe, izvijestili su iz Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu.

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Dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu je 1. kolovoza 2026. rukovodila očevidom koji je proveden u Svetom Križu Začretju, u suradnji s Ekipom za očevide i stručnim službama Policijske uprave krapinsko-zagorske i inspektorice za zaštitu od požara i eksplozija, povodom dojave o požaru i pronalasku mrtvih tijela jedne odrasle muške osobe (1979.) i dvoje djece (2009. i 2011.)

Tijekom očevida, dežurna zamjenica izdala je uputnicu za prijevoz mrtvih tijela na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku te naložila provođenje obdukcije radi utvrđivanja uzroka smrti.

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu u suradnji s nadležnim službama Policijske uprave krapinsko zagorske provodi daljnje mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti ovog događaja.

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu vezano uz navedeni događaj za sada ne može davati nikakve druge informacije i obavijesti, napisali su.

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Teme
zagorje požar županijsko državno odvjetništvo u zagrebu

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