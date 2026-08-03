Županijsko državno odvjetništvo oglasilo se o tragediji u Zagorju

Dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu je 1. kolovoza 2026. rukovodila očevidom koji je proveden u Svetom Križu Začretju, u suradnji s Ekipom za očevide i stručnim službama Policijske uprave krapinsko-zagorske i inspektorice za zaštitu od požara i eksplozija, povodom dojave o požaru i pronalasku mrtvih tijela jedne odrasle muške osobe (1979.) i dvoje djece (2009. i 2011.)