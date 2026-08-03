Posljednje upozorenje Istarskog vodovoda: Ako ne smanjite potrošnju...

Srecko Niketic/PIXSELL

Istarski vodovod i odvodnja Buzet uputio je posljednje upozorenje građanima da odmah smanje navodnjavanje zelenih površina i pranje dvorišta, jer ako se potrošnja vode ne smanji, moguće je uvođenje redukcija na dijelu vodoopskrbnog sustava.

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Zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i visokih ljetnih temperatura, Istarski vodovod i odvodnja posljednjih dana bilježi ekstremno povećanje potrošnje vode. Najveći razlog tome je intenzivno navodnjavanje travnjaka, vrtova i drugih zelenih površina.

Iz vodovoda ističu kako problem nije nedostatak vode na izvorištima, već ograničenja distribucijske mreže. Naime, postojeći cjevovodi manjeg profila fizički ne mogu u isto vrijeme dopremiti dovoljne količine vode svim korisnicima.

Kako bi se osigurala uredna opskrba vodom za osnovne životne potrebe, Istarski vodovod poziva građane da odmah smanje navodnjavanje zelenih površina i pranje dvorišta.

Apel se odnosi na područje Vižinade, Kaštelira-Labinaca, Višnjana i Tinjana, kao i na naselja Baderna i Žbandaj na području Grada Poreča te Barat u Općini Kanfanar.

Vodovod upozorava da zbog pada tlaka u mreži kod pojedinih korisnika može doći do zamućenja vode. U tom slučaju građani trebaju obavijestiti dežurnog dispečera Istarskog vodovoda.

Naglašava kako je ovo posljednje upozorenje prije mogućeg uvođenja redukcija, zbog čega poziva sve potrošače na odgovorno i racionalno korištenje vode kako bi se izbjegle dodatne mjere i osigurala stabilna vodoopskrba tijekom toplinskog vala.

Ekstremna potrošnja vode zbog navodnjavanja zelenih površina dovela je sustav do granica izdržljivosti. Ako se potrošnja hitno ne smanji, Istarski vodovod i odvodnja Buzet najavljuju uvođenje prvog stupnja redukcije vode, priopćeno je iz Istarskog vodivoda i odvodnje Buzet.

Iz Vodovoda Pula – Labin , koji vodom opskrbljuje područje Puljštine i Labinštine te dio središnje Istre, redukcije ne najavljuju. Opskrba vodom je na tom području redovita i normalna.