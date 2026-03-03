Ovo je novi vrhovni vođa Irana

Iranska Skupština stručnjaka izabrala je Mojtabu Hameneija, sina Alija Hameneija, za sljedećeg vrhovnog vođu pod pritiskom Revolucionarne garde, rekli su upućeni izvori za Iran International.
Mojtaba Hosseini Hamenei (56) drugi je najstariji sin ajatolaha Alija Huseinija Hameneija, bivšeg vrhovnog vođe Irana, koji je ubijen u američko-izraelskim napadima.
Navodi se da ima bliske veze s Iranskom revolucionarnom gardom. Služio je u oružanim snagama tijekom iransko-iračkog rata.
#BREAKING Iran's Assembly of Experts elected Ali Khamenei's son Mojtaba as the next leader under pressure from the Revolutionary Guards, informed sources told Iran International.https://t.co/1kNzoCcJPW pic.twitter.com/Tf6HfZMz88— Iran International English (@IranIntl_En) March 3, 2026
Vjeruje se da ima snažan utjecaj iza kulisa. Navodno je u praksi upravljao Uredom vrhovnog vođe. Mnogi promatrači dugo su ga smatrali mogućim nasljednikom.
Međutim, New York Times navodi da je Ali Hamenei prošle godine identificirao trojicu visokih klerika kao potencijalne nasljednike. Zanimljivo je da se u izvješću ističe kako Mojtaba nije bio među imenima u užem izboru.
Tijekom dana pojavile su se i snimke izraelskog zračnog napada na zgradu u kojoj se birao novi ajatolah. Međutim, nije bilo informacija o žrtvama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
