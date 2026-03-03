Oglas

HAMENEIJEV SIN

Ovo je novi vrhovni vođa Irana

N1 Info
03. ožu. 2026. 23:01
Mojtaba Ali Hamenei
AFP / QASSEM AL-KAABI

Iranska Skupština stručnjaka izabrala je Mojtabu Hameneija, sina Alija Hameneija, za sljedećeg vrhovnog vođu pod pritiskom Revolucionarne garde, rekli su upućeni izvori za Iran International.

Mojtaba Hosseini Hamenei (56) drugi je najstariji sin ajatolaha Alija Huseinija Hameneija, bivšeg vrhovnog vođe Irana, koji je ubijen u američko-izraelskim napadima.

Navodi se da ima bliske veze s Iranskom revolucionarnom gardom. Služio je u oružanim snagama tijekom iransko-iračkog rata.

Vjeruje se da ima snažan utjecaj iza kulisa. Navodno je u praksi upravljao Uredom vrhovnog vođe. Mnogi promatrači dugo su ga smatrali mogućim nasljednikom.

Međutim, New York Times navodi da je Ali Hamenei prošle godine identificirao trojicu visokih klerika kao potencijalne nasljednike. Zanimljivo je da se u izvješću ističe kako Mojtaba nije bio među imenima u užem izboru.

Tijekom dana pojavile su se i snimke izraelskog zračnog napada na zgradu u kojoj se birao novi ajatolah. Međutim, nije bilo informacija o žrtvama.

Teme
Ali Hamenei Mojtaba Hosseini Hamenei napad na iran vrhovni vođa

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

