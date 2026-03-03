Građani Irana dobivaju prijeteće SMS poruke, ali ne šalju ih Amerikanci ni Izraelci

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde šalje tekstualne poruke na mobilne telefone građana.
Oglas
Građanima Irana u porukama se prijeti i poručuje da ne izlaze na ulice jer će se u suprotnom suočiti s posljedicama, prenosi Sky News.
Jedna od poruka glasi:
"Uviđavni i dragi narode Irana, uz očuvanje smirenosti, ako primijetite bilo kakvu sumnjivu protusigurnosnu aktivnost - poput kretanja terorističkih skupina, prijenosa oružja i vojne opreme ili provokativne propagande i psiholoških operacija protiv sigurnosti - molimo vas da to prijavite svojim službenicima u Obavještajnoj organizaciji IRGC-a putem telefonskog sustava 114."
Druga poruka navodi:
"Uz sućut povodom mučeništva imama Hameneija i u nadi u pobjedu Irana, herojski narod se obavještava da će, s obzirom na plan krvožednog neprijatelja za terorističke akcije i ulične nerede kao sljedeći korak nakon bombardiranja određenih vojnih i policijskih lokacija, svaki pokret koji narušava sigurnost biti smatran izravnom suradnjom s neprijateljem i bit će dočekan čvrstom šakom vaše djece u Obavještajnoj organizaciji IRGC-a."
Veliki protuvladini prosvjedi izbili su u Iranu u siječnju, kada je pristup internetu već bio blokiran.
Alp Toker, direktor organizacije NetBlocks, izjavio je da su nacionalna gašenja interneta "uobičajena strategija režima kada se sprema uporaba smrtonosne sile protiv prosvjednika".
Procjenjuje se da je tijekom razdoblja nemira ubijeno više od 30.000 prosvjednika.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas