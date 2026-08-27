strašna tragedija
FOTO, VIDEO / Zastrašujuće snimke iz Nepala. Nestalo gotovo 1500 ljudi, otkriven uzrok odrona
Gotovo 1500 ljudi, među njima najmanje 800 stranaca, nestalo je diljem Nepala i kineskog Tibeta, priopćile su vlasti u četvrtak, nakon odrona stijena i blata u himalajsku rijeku, što je uzrokovalo katastrofalne poplave u gradovima i dolinama.
Spasioci u Nepalu koristili su helikoptere za potragu za preživjelima i dostavu hitne pomoći tisućama ljudi koji su odsječeni nakon što je katastrofa u srijedu zahvatila surovu planinsku regiju prepunu planinara i hodočasnika koji povezuju Lhasu u Tibetu s nepalskom prijestolnicom Katmanduom. Policija je objavila da očekuje da će broj poginulih premašiti 165.
"Nastavili smo potragu i očekuje se da će još tijela biti pronađeno", rekao je glasnogovornik policije Abi Narayan Kafle za Reuters. Gotovo 600 stranaca je među 826 osoba nestalih u Nepalu, rekli su policijski i turistički dužnosnici.
Među nestalim turistima 177 ih je iz Indije, 63 iz Sjedinjenih Država, 34 iz Australije, 33 iz Velike Britanije i 25 iz Kanade.
Broj nestalih u tibetskom okrugu Gyirong je 558, uključujući 260 stranih državljana, objavila je u četvrtak kineska državna televizija CCTV.
Poplave su odnijele desetke ljudi na graničnom prijelazu u Gyirongu, dok su kuće, ceste i energetska infrastruktura odneseni dalje nizvodno u Nepalu, pokazuju provjerene videosnimke.
"Bio je to ogroman mlaz blata koji je dolazio ravno prema nama", rekao je Keshav Prasad Baral, 68-godišnji preživjeli koji se nalazi u bolnici.
Helikopter ga je četiri sata kasnije prevezao na sigurno. "Moja žena je još uvijek negdje ispod blata", dodao je.
Dostava pomoći
U najteže pogođenim okruzima helikopteri dostavljaju šatore, hranu i druge potrepštine za hitne slučajeve koje je osigurala susjedna Indija, rekao je Raja Ram Basnet, glasnogovornik nepalske vojske.
Više od 5000 vojnih i policijskih spasilaca mobilizirano je kako bi tražili preživjele i izvukli tijela. Prva izvješća nepalskih dužnosnika sugeriraju da je potres u tom području mogao uzrokovati urušavanje donjeg dijela ledenjaka i izazvati poplave.
Američki State Department objavio je da će poslati savjetnika za odgovor na katastrofe i pružiti pomoć od 500.000 dolara.
Kanada pomno prati situaciju, objavio je premijer Mark Carney na X-u, opisujući poplave "apsolutno razornima".
Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres rekao je da timovi UN-a i partneri šalju zalihe i osoblje kako bi podržali pogođene nepalske zajednice.
Australski premijer Anthony Albanese rekao je da su detalji o katastrofi oskudni.
"Nepal ... je zemlja u razvoju. Nema resurse koje bi takav događaj imao u Australiji", rekao je Albanese.
"Nema više ničega što je stvorio čovjek"
Sagar Pandey, glavni izvršni direktor himalajske turističke tvrtke, rekao je da je nestalo 15 indijsko-australskih državljana koji su išli na hodočašće s tom tvrtkom.
"Nema više ničega što je stvorio čovjek, nema ljudskih naselja. Sve je samo ravno", rekao je Pandey za Reuters nakon što je helikopterom preletio zonu. "Mislim da su svi koji su bili u hotelu, restoranu ili automobilu nestali", dodao je.
Snimke sigurnosnih kamera snimljene na kineskoj strani granice pokazuju mnoge ljude kako bježe od bujičnih poplava.
Ljudi koji traže informacije o nestalima članovima obitelji iz pogođenih područja Nuwakota i Dhadinga okupili su se ispred centra za obuku nepalske vojske koji je bio baza za helikopterske spasilačke operacije, pokazale su snimke.
Otkriven uzrok odrona
Prošlo je 24 sata otkako su velike poplave i klizišta uništila cijela sela u Nepalu blizu granice s Tibetom. Broj poginulih je, prema nepalskoj policiji, porastao na 162 osobe, a ukupno se traga za gotovo 1.500 nestalih. Među njima je i puno stranih turista.
Devastating Visuals from Flood in Nepal😳 pic.twitter.com/l3kagu6GAS— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) August 26, 2026
Vlasti su isprva vjerovale da je potres izazvao bujne poplave, no najnovija analiza Američkog geološkog zavoda (USGS) sugerira da nije bilo potresa te da je seizmičku aktivnost uzrokovao “urušavanje ledenjaka i tok krhotina stijena i drugog materijala”, piše BBC.
BREAKING: At least 380 people missing after flash flood hits near Nepal-Tibet border pic.twitter.com/iCRpXJaBAe— BNO News Live (@BNODesk) August 26, 2026
U srijedu se prva objava odnosila na potres magnitude 4,4 po Richteru.
“Dodatna analiza obližnjih seizmičkih postaja, dugoperiodičnih seizmičkih valova i satelitskih snimaka dovela je do zaključka da je seizmički događaj zapravo bio ledenjački kolaps i tok krhotina te da se nije dogodio potres“, objavio je USGS u četvrtak ujutro, prenosi Novi list.
Nepalske vlasti su ranije za BBC izjavile da se ogroman komad leda možda urušio s planine, povlačeći sa sobom stijene i druge sedimente. U međuvremenu, znanstvenici još uvijek rade na točnom slijedu događaja koji su mogli izazvati takvu katastrofu.
Međunarodni centar za integrirani razvoj planina (ICIMOD) upozorava na potencijalne sekundarne poplave, kao posljedicu otpada koji je ispran u riječne sustave.
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