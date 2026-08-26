Oglas

ZA TIBET NEMA PODATAKA

MVEP provjerava ima li Hrvata na području pogođenom poplavama u Aziji

author
N1 Info
|
26. kol. 2026. 15:52
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
REUTERS
SOCIAL MEDIA via REUTERS

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija i veleposlanstvo u New Delhiju provjeravaju ima li hrvatskih državljana na području pogođenom poplavama koje su odnijele desetine života na granici Indiji i Nepala, priopćeno je u srijedu.

Oglas

Najmanje je 31 osoba izgubila život, a 384 ih se smatraju nestalima, uključujući gotovo 300 stranaca, nakon razornih bujičnih poplava na granici Nepala i Tibeta u srijedu. 

"U ovom trenutku nemamo potvrđenih informacijama o hrvatskim državljanima među nestalim ili ugroženim osobama", objavio je MVEP, dodavši da će o svim novim i potvrđenim informacijama obavijestiti javnost. 

Za Tibet nema podataka

MVEP dodaje da u Nepalu nema nijednog hrvatskog državljanina s prijavljenim boravištem ili privremenim odlaskom, dok izdvojeno za Tibet, pošto nije samostalna država, o tome nema podataka.

U Kini 116 hrvatskih državljana ima prijavljeno prebivalište, a 51 privremeni odlazak. 

Pročitajte još

Teme
bujična poplava kina mvep nepal poplava tibet

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ