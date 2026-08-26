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na granici Nepala i Tibeta

VIDEO / U razornim bujicama nestala cijela sela, za stotinama ljudi se traga. "Ne možemo doći ni do koga"

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N1info , Hina
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26. kol. 2026. 13:10
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14:10
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poplava
Screenshot: X

Najmanje 384 ljudi, uključujući 291 stranog državljanina, smatra se nestalima nakon bujičnih poplava na granici Nepala i Tibeta u srijedu, priopćila je turistička zajednica te zemlje.

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Nepalska turistička zajednica objavila je da se ukupno 384 putnika vode kao nestala, među kojima je 291 strani državljanin i 93 državljana Nepala. Poginulo je najmanje 17 osoba.

U bujičnim poplavama u Nepalu teško su oštećena sela i ceste, a sve je prekriveno debelim slojem kamenja i blata. Vlasti su u pomoć pozvale spasioce iz Kine i Indije.

Nepalski ministar vanjskih poslova rekao je da preliminarni izvještaji pokazuju kako je do bučnim poplava možda došlo nakon što je potres izazvao lavinu.

Poplava je u srijedu rano ujutro pogodila područje Rasuwe, sjeverno od nepalske prijestolnice Katmandua.

Yee Liang, kineski poduzetnik koji živi u Katmanduu, rekao je za BBC da njegova logistička tvrtka na području pogođenom bujicom ima sedam kontejnerskih kamiona, kojima upravljaju nepalski zaposlenici.

"Sa svima smo izgubili kontakt. Nema signala i ne možemo doći do nikoga", rekao je za BBC. Yee kaže da, prema njegovim saznanjima, nije bilo upozorenja na opasnost.

"U kišnoj sezoni povremeno je bilo odrona blata i klizišta, ali čini se da je ovaj događaj puno ozbiljniji", dodao je.

Na tibetanskoj strani, Guan Daoxuan iz pokrajine Sichuan rekao je za BBC da je u srijedu kasno ujutro izgubio kontakt sa suprugom.

Ona radi za državnu građevinsku tvrtku koja sudjeluje u izgradnji cesta i mostova na Tibetu.

Guan je rekao da su nepalske vlasti pokušale poslati helikopter kako bi iz zraka provjerile područje, budući da je pristup cestama bio onemogućen. Međutim, snažni vjetrovi otežavali su letjelici dolazak do pogođenog područja.

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