FOTO / Zrakoplov nestao s radara za nekoliko minuta, pronašli su mu olupinu: Objavljena i posljednja poruka

Sudbina pet članova posade koji su bili u zrakoplovu još uvijek nije poznata, a potraga se nastavlja. Teretni Boeing 737-400F privatne kompanije K2 Airways poletio je u utorak navečer iz Karachija prema Sharjahu, no nedugo nakon polijetanja izgubio je kontakt s kontrolom leta. U zrakoplovu nije bilo putnika, već samo pet članova posade.