NAPAD U ŠKOLI
Drama u Francuskoj: Učenik uhićen nakon što je ustrijelio ravnatelja i nastavnicu
Četrnaestogodišnji učenik je uhićen nakon što je ustrijelio ravnatelja i nastavnicu u školi u ponedjeljak ujutro, objavili su francuski mediji, a prenosi BBC.
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Četrnaestogodišnjak je pritvoren nakon incidenta u srednjoj školi Lakanal u mjestu Aubagne, blizu Marseillea na jugu Francuske.
Nastavnici su primili medicinsku pomoć zbog ozljeda koje nisu opasne po život.
Televizija BFMTV i novine Le Parisien su izvijestili da incident vjerojatno nema veze s učeničkim prosvjedima zbog uvjeta u francuskim školama, pozivajući se na izvore upoznate s istragom.
Ministar obrazovanja Edouard Geffray je na društvenim mrežama napisao: "Dvoje djelatnika nacionalnog sustava obrazovanja, ravnatelj i nastavnica, bili su ovog jutra žrtve prostrijelnih raka u srednjoj školi u Aubagneu".
"Rečeno je da je počinitelj bio učenik", dodao je.
Geffray će u ponedjeljak poslijepodne posjetiti školu s ministrom unutarnjih poslova Laurentom Nunezom.
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