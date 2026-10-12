Drama u Francuskoj: Učenik uhićen nakon što je ustrijelio ravnatelja i nastavnicu

AFP / FRED TANNEAU / Ilustracija

Četrnaestogodišnji učenik je uhićen nakon što je ustrijelio ravnatelja i nastavnicu u školi u ponedjeljak ujutro, objavili su francuski mediji, a prenosi BBC.

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Četrnaestogodišnjak je pritvoren nakon incidenta u srednjoj školi Lakanal u mjestu Aubagne, blizu Marseillea na jugu Francuske.

Nastavnici su primili medicinsku pomoć zbog ozljeda koje nisu opasne po život.

Televizija BFMTV i novine Le Parisien su izvijestili da incident vjerojatno nema veze s učeničkim prosvjedima zbog uvjeta u francuskim školama, pozivajući se na izvore upoznate s istragom.

Ministar obrazovanja Edouard Geffray je na društvenim mrežama napisao: "Dvoje djelatnika nacionalnog sustava obrazovanja, ravnatelj i nastavnica, bili su ovog jutra žrtve prostrijelnih raka u srednjoj školi u Aubagneu".

"Rečeno je da je počinitelj bio učenik", dodao je.

Geffray će u ponedjeljak poslijepodne posjetiti školu s ministrom unutarnjih poslova Laurentom Nunezom.