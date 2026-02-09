Ghislaine Maxwell odbila svjedočiti o Epsteinu. Spremna govoriti ako je Trump pomiluje

Ghislaine Maxwell, dugogodišnja partnerica seksualnog predatora Jeffreya Epsteina, odbila je svjedočiti pred Odborom za nadzor američkog Kongresa, objavio je u ponedjeljak predsjednik tog tijela.
James Comer je rekao da se Maxwell iza zatvorenih vrata „očekivano” pozvala na peti amandman američkog Ustava koji joj omogućava da odbija odgovarati na inkriminirajuća pitanja.
„To je, jasno, veoma razočaravajuće”, kazao je republikanac iz Kentuckyja.
„Imali smo mnoga pitanja za nju o zločinima koje je počinila s Epsteinom, kao i o potencijalnim drugim zavjerenicima”, naglasio je.
Upitan je li stvoren pritisak na Maxwell da ne svjedoči, Comer je odgovorio da „nema pojma”.
Maxwell služi dvadesetogodišnju kaznu zbog trgovine ljudima radi prostitucije. Osuđena je jer je vrbovala mlade djevojke za Epsteina, a američki mediji pišu da je smještena u pritvor u Teksasu.
Njezin odvjetnik David Oscar Markus je u pismu Comeru 20. siječnja dao do znanja da njegova klijentica neće svjedočiti. Opravdao je to pravnim postupcima koji su u tijeku, tvrdeći da bi se svjedočenjem ugrozila njezina ustavna prava.
„To nije pregovaračka pozicija ili taktika, nego pravna nužnost... Jednostavno rečeno, postupci u ovim okolnostima ne bi služili ničemu drugom osim čistom političkom teatru i potpunom rasipanju novca poreznih obveznika“, napisao je Markus.
U ranijoj objavi na društvenim mrežama Markus je napisao da je Maxwell „spremna potpuno i iskreno govoriti” ako ju predsjednik Trump amnestira.
„Samo ona može dati punu priču. Nekima se možda neće svidjeti što će reći, no istina je važna”.
Kasnije ovaj mjesec, 26. i 27. veljače, pred Kongresom će o Epsteinu svjedočiti Hillary i Bill Clinton.
