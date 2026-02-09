Milijarder Epsteina nazvao "blagoslovom” dok su zajedno sklapali poslove

Epstein je u lipnju 2008. zatvoren u zatvoru Palm Beach County. Osobe upoznate sa slučajem navode da ga je Farkas tijekom 13-mjesečne zatvorske kazne redovito posjećivao. Njegovo se ime nikada nije pojavilo u evidenciji posjetitelja, ali je Epsteinu, u neobičnom aranžmanu, bilo dopušteno napuštati zatvor šest dana u tjednu kako bi radio 12-satni „radni dan” u svom uredu u West Palm Beachu. Upravo tamo je, kako sugeriraju e-mailovi, Farkas tajno putovao iz New Yorka kako bi ga vidio.