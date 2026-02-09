Otkriva NYT
Milijarder Epsteina nazvao "blagoslovom” dok su zajedno sklapali poslove
Andrew Farkas je u više navrata umanjivao svoje veze s Jeffreyjem Epsteinom. No njih dvojica su razmjenjivali poslovne usluge na Djevičanskim otocima, a u gotovo 2.000 e-mailova međusobno su izražavali divljenje.
Milijarder je tijekom više od desetljeća razmijenio gotovo 2.000 e-mailova sa seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, otkrivajući duboko osobne misli o životu, usamljenosti i starenju, piše New York Times.
Svoj odnos s Epsteinom skrivao je od investitora, očito uvjeren da se sve veze između njega i Epsteina — uključujući poslovno partnerstvo i putovanja kojima ga je posjećivao u zatvoru — nikada neće razotkriti.
No objava dodatnih tri milijuna stranica Epsteinovih spisa 30. siječnja jasno je pokazala da je njujorški nekretninski magnat Andrew Farkas imao duboko prijateljstvo s Epsteinom, kojeg je nazvao „jednim od blagoslova” u svom životu i „jednim od najhrabrijih ljudi koje sam ikad upoznao”.
Dokumenti pokazuju da se njihov odnos odvijao kroz razmjenu intimnih povjerenja, uzajamno povezivanje s moćnim ljudima i posjete Epsteinovu otoku, a njihovo poslovno partnerstvo bilo je obostrano korisno ulaganje u nekretnine koje je Epsteinu pomoglo uštedjeti milijune dolara na porezima.
U izjavi poslanoj e-mailom u petak, Farkas nije zanijekao prirodu njihove veze.
„Duboko žalim što sam ikada bio povezan s Jeffreyjem Epsteinom”, rekao je. No osporio je tvrdnju da je tajio partnerstvo u marini, navodeći da nije imao obvezu to objaviti.
Tijekom vikenda Farkas je poslao drugu izjavu u kojoj je naveo da bi se njegovih 15 godina razmjene poruka s Epsteinom moglo „pogrešno protumačiti” ako se one „izvuku iz konteksta ili bez razumijevanja mog šireg komunikacijskog stila”. Dodao je: „Ni u jednom trenutku nisam se ponašao neprimjereno.”
Farkas nije optužen ni za jedno kazneno djelo niti je formalno optužen za bilo kakvo nedjelo.
E-mailovi između dvojice muškaraca, prožeti sirovom mizoginijom i ležernim spominjanjem imena moćnih ljudi, pokazuju da su poslovne veze Epsteina i Farkasa bile nusprodukt prijateljstva. U želji da ostane u Epsteinovoj milosti, Farkas je često bio spreman uključiti ga u poslove. Epstein je zauzvrat rado služio kao Farkasova veza prema političkim figurama, utjecajnim bankarima i drugima.
Farkas (65), potomak obitelji koja je izgradila lanac robnih kuća Alexander’s, osnivač je Island Capitala, trgovačke banke sa sjedištem u New Yorku, čije nekretninske akvizicije uključuju i Sheraton Times Square vrijedan 373 milijuna dolara. Također je velik donator Sveučilišta Harvard, svog alma matera, gdje obnaša dužnost predsjednika društvenog kluba Hasty Pudding Institute te je financirao zgradu Farkas Hall u čast svome ocu.
Godine 2005., Farkas, strastveni nautičar s ukusom za golema, posebno izrađena luksuzna plovila, želio se proširiti na posao luksuznih marina. Pokrenuo je novu tvrtku, Island Global Yachting, na otoku St. Thomas u američkim Djevičanskim otocima, gdje je Epstein od 1998. posjedovao privatni otok.
"Želio bih biti uključen u to"
U srpnju 2006. Epstein je na Floridi optužen za kazneno djelo poticanja prostitucije. Otprilike četiri mjeseca kasnije, Farkas mu je poslao e-mail o nadolazećem poslu na Karibima.
„Sada smo u ugovoru za kupnju American Yacht Harbor, gdje držiš svoje tender brodove”, napisao je Farkas, misleći na malu, ali živahnu marinu na istočnom rubu St. Thomasa, gdje se nalazilo sjedište Epsteinove financijske tvrtke.
„Želio bih biti uključen u to”, odgovorio je Epstein.
Ta razmjena, otkrivena u najnovijem objavljivanju dokumenata, proturječi izjavi koju je Farkas dao članovima uprave Island Capitala 2019. godine, ubrzo nakon što je Bloomberg News pisao o tom poslu. Tada je tvrdio da su svi pregovori s Epsteinom započeli „prije nego što je bio optužen, a kamoli osuđen, za bilo kakvo kazneno djelo”. Epstein je umro u zatvoru na Manhattanu u kolovozu 2019.
Epstein je u lipnju 2008. zatvoren u zatvoru Palm Beach County. Osobe upoznate sa slučajem navode da ga je Farkas tijekom 13-mjesečne zatvorske kazne redovito posjećivao. Njegovo se ime nikada nije pojavilo u evidenciji posjetitelja, ali je Epsteinu, u neobičnom aranžmanu, bilo dopušteno napuštati zatvor šest dana u tjednu kako bi radio 12-satni „radni dan” u svom uredu u West Palm Beachu. Upravo tamo je, kako sugeriraju e-mailovi, Farkas tajno putovao iz New Yorka kako bi ga vidio.
„Drago mi je da sam te vidio”, napisao je Epstein Farkasu u e-mailu 18. studenoga 2008., nekoliko mjeseci nakon početka kazne. „Žao mi je što je bilo tako naporno.”
U e-mailu od 28. kolovoza 2009. Farkas je opisao svoja „redovita hodočašća u Palm Beach kako bih posjetio dragog prijatelja”, misleći na Epsteina.
„Nisam ga posjećivao unutar zatvora”, rekao je Farkas kada su ga pitali o tim e-mailovima.
Farkas želi Epsteinu sretnu Novu godinu
Izvadak iz e-maila od 31. prosinca 2010.:
„Nadam se da će ova godina donijeti dobro zdravlje, nova poglavlja, mir i blagostanje. Ti si jedan od blagoslova u mom životu i cijenim naše prijateljstvo.”
Nakon što je Epstein pušten iz zatvora, i on i Farkas dobili su izdašne porezne olakšice na St. Thomasu. Ostvarili su smanjenja osobnog i korporativnog poreza, uštedevši do 90 posto, zahvaljujući sporazumu s Gospodarskom razvojnom agencijom američkih Djevičanskih otoka, prema Epsteinovim spisima i dokumentima koje je pregledao The New York Times.
„Naši ljudi za financije i poreze iz IGY-ja razgovarat će s tvojima kako bi uskladili porezni tretman za tebe”, napisao je Farkas Epsteinu u kolovozu 2009., misleći na poreznog stručnjaka zaposlenog u Island Global Yachtingu.
Više dodatnih e-mailova tijekom sljedećeg desetljeća pokazuje kako su Epstein i Farkas zajedno podnosili i obnavljali zahtjeve za poseban porezni tretman na St. Thomasu. Ti porezni aranžmani u konačnici su Epsteinu uštedjeli više od 300 milijuna dolara, prema tužbi JPMorgan Chasea.
American Yacht Harbor nije bio jedini poslovni pothvat koji su razmatrali. Godine 2012. Farkas je razmijenio nekoliko poruka o uključivanju Epsteina u projekt s C-III Capital Partners, investicijskom tvrtkom za nekretnine koju Farkas također vodi.
„Pokušajmo smisliti strukturu koja funkcionira za tebe i mene i c3”, napisao je Epstein u lipnju 2012.
„Ne mogu u tome sudjelovati izravno”, odgovorio je Farkas sljedeći dan. „Ali mogu to organizirati između tebe i mene i c-iii.”
Poruke ne razjašnjavaju o kakvom se poslu radilo niti je li ikada realiziran. Farkas je u nedjeljnoj izjavi rekao da nije.
E-mailovi također pokazuju da je Farkas putovao na Epsteinov otok te da su muškarci u više navrata žene nazivali „darovima”.
U jednoj poruci, nakon što Epstein pita čeka li Farkas „još uvijek dar”, Farkas odgovara imenom žene, uz uputu: „samo guglaj i dobit ćeš njezinu stranicu i broj telefona”.
"Ako tamo imaš maserku, to bi bilo sjajno"
„Ako tamo imaš maserku, to bi bilo sjajno”, napisao je Farkas u drugoj poruci dok je planirao posjet Little St. Jamesu.
Fotografije koje je objavilo Ministarstvo pravosuđa također prikazuju Farkasa na jahti s Epsteinom i Jean-Lucom Brunelom, francuskim modnim agentom i Epsteinovim suradnikom koji je 2022. pronađen mrtav u zatvoru. Na brodu se vidi i više mladih žena; na jednoj fotografiji Farkas stoji na rubu jahte s rukama oko jedne od njih.
Farkas je 2016. pomogao Epsteinu otvoriti bankovni račun na St. Thomasu. Navodno je zatražio uslugu od Richarda Carrióna, izvršnog direktora Banco Populara, jedne od najvećih banaka koje posluju na St. Thomasu. Farkas je već sljedeći dan Epsteinu poslao ime kontakta u banci, dodavši da je Carrión „osobno dao preporuku”.
Carrión i predstavnici banke nisu odgovorili na zahtjeve za komentar. Epstein je, zauzvrat, činio usluge Farkasu, uključujući povezivanje s Celestinom Whiteom, jednim od brojnih političkih čelnika na St. Thomasu koji su u sudskim podnescima optuženi za primanje mita od Epsteina u zamjenu za pristup i utjecaj.
„Čini se kao prava osoba”, rekao je Farkas o Whiteu. „Nadam se da može pomoći.”
Epstein je također, čini se, otvorio vrata Jesu Staleyju, ključnom čovjeku u J.P. Morganu koji je godinama bio Epsteinov glavni zaštitnik u toj banci.
„Jes je bio sve što si rekao da jest. Sjajan tip”, napisao je Farkas Epsteinu 2012. „Upravo sam izašao iz njegova ureda. Siguran sam da će se javiti.”
Farkas je 2022. prodao Island Global Yachting, tri godine nakon Epsteinove smrti, a tijekom protekle godine, kako se njegovo ime nastavilo pojavljivati u Epsteinovim dokumentima, započeo je kampanju da tvrtku otkupi natrag.
Pravna tužba koju je Island Global Yachting u petak podnio saveznom sudu na Manhattanu optužuje ga za „shemu podmićivanja” u tom pokušaju.
Tvrtka, koja je sada u vlasništvu MarineMaxa, optužuje Farkasa da je obećao gotovinsku isplatu od 900.000 dolara zaposleniku Island Global Yachtinga kako bi dobio povjerljive informacije koje bi mu pomogle u ponovnoj kupnji tvrtke.
Od ljeta 2024. Farkas je napisao nekoliko otvorenih pisama dioničarima MarineMaxa, optužujući upravu za loše upravljanje i predlažući da otkupi tvrtku. Prema sudskim podnescima, Farkas je zaposleniku ponudio i dodatni novac — do tri milijuna dolara — ako i kada uspije ponovno kupiti jahtnu tvrtku.
„Navodi iz ove tužbe su lažni i neutemeljeni”, rekao je Farkas u e-mailu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare