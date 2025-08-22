Glasnogovornica UNICEF-a: "U Gazi bi moglo umrijeti 40.000 djece od gladi"

"UN-ove agencije rade apsolutno sve u njihovoj moći kako bi osigurale da ljudi prežive. Imamo pomoć koja čeka s druge strane prijelaza spremna na ulazak. Spremni smo u Gazi otići pokupiti pomoć na prijelazima i odnijeti je ljudima kojima je potrebna. To nije lagan posao. To ne opovrgavamo, ali suočeni smo sa zaprekama koje se postavljaju pred nas na svakom koraku i koje nas sprječavaju da radimo ovo u skladu sa svojim sposobnostima. Želimo više ići na prijelaze, ali ne dobijemo uvijek dopuštenje da odemo i pokupimo pomoć. Željeli bismo sigurne pravce kroz Gazu, ali često smo suočeni s opasnošću na tom putu u vidu bombardiranja ili naoružanih skupina koje pokušavaju opljačkati kamione. Radimo sve što možemo, ali nema sumnje da je u Gazi prisutna glad i mislim da neovisno izvješće koje je danas objavljeno to potvrđuje To je cijenjeno tijelo koje ocjenjuje glad u drugim kontekstima diljem svijeta koristeći istu metodologiju. Dakle, nema razloga zašto bismo trebali sumnjati u njihovu procjenu. Povrh toga, nastavljamo dobivati dokaze s terena, videosnimke, fotografije djece koja pate, naše najgore noćne more i svjedočanstva ljudi poput mene koji su ovdje i mogu vidjeti što se događa", kaže glasnogovornica.