UN-ovo izvješće

Proglašena glad u Gazi. Netanyahu: Bestidna laž

Hina
22. kol. 2025. 19:32
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kritizirao je u petak kao "bestidnu laž" izvješće UN-a u kojem je proglašena glad u Pojasu Gaze i prebacio odgovornost za nestašicu hrane na Hamas.

"Izrael nema politiku gladi. Izrael ima politiku prevencije gladi", istaknuto je u priopćenju Netanyahuova ureda, po kojem "jedini koji su u Pojasu Gaze namjerno izgladnjivani su izraelski taoci" koje drži Hamas.

UN je u petak proglasio glad u Pojasu Gaze, ocijenivši da ju se "moglo izbjeći" da nije bilo "sustavne izraelske opstrukcije". 

No, UN-ovo izvješće "ne uzima u obzir izraelske humanitarne napore i Hamasove sustavne krađe pomoći", napomenuo je Netanyahu.

Po njemu, "te krađe izazvale su privremene nestašice, što je Izrael prevladao zahvaljujući" svojim naporima.

Glavni tajnik UN-a António Guterres opisao je u petak situaciju u Pojasu Gaze kao "katastrofu uzrokovanu ljudskim djelovanjem", nakon što je globalna inicijativa za sigurnost hrane prvi put formalno proglasila glad u dijelu te obalne enklave.

Teme
Benjamin Netanjahu gaza glad

