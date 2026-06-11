Taj stadion nema ništa zajedničko s veličanstvenim arenama koje će od četvrtka ugostiti Svjetsko prvenstvo 2026. u Sjevernoj Americi. No za Alija i njegove suigrače on predstavlja jedan od posljednjih sportskih prostora koji se još mogu koristiti u Gazi nakon izraelskog rata, u kojem je, prema navodima iz teksta, poginulo gotovo 73.000 Palestinaca.