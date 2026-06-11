"nogomet im pomaže preživjeti"
Gledati Svjetsko prvenstvo iz razorene Gaze: "Bolno je što smo zaboravljeni"
U ruševinama stadiona u Gazi amputirani nogometaši nastavljaju igrati: „Nogomet nam pomaže preživjeti”
Na ostacima Palestinskog stadiona u gradu Gazi, Ali Tafesh juri za loptom oslanjajući se na štake i dodaje se sa suigračima iz kluba Gaza Al-Irada („Volja Gaze”), nogometne momčadi sastavljene od igrača s amputacijama, stoji u reportaži Al Jazeere.
Taj stadion nema ništa zajedničko s veličanstvenim arenama koje će od četvrtka ugostiti Svjetsko prvenstvo 2026. u Sjevernoj Americi. No za Alija i njegove suigrače on predstavlja jedan od posljednjih sportskih prostora koji se još mogu koristiti u Gazi nakon izraelskog rata, u kojem je, prema navodima iz teksta, poginulo gotovo 73.000 Palestinaca.
Za njih nogomet više nije samo sport – postao je način preživljavanja.
Pokušavaju vratiti barem djeliće svojih nekadašnjih života unatoč mjesecima gubitaka, ozljeda i razaranja.
Od sprinterskog prvaka do amputiranog nogometaša
Prije samo četiri godine 24-godišnji Ali gledao je Svjetsko prvenstvo u Kataru s prijateljima u jednom kafiću u Gazi.
„Svi su navijali za neku reprezentaciju i atmosfera je bila prekrasna”, prisjeća se za Al Jazeeru.
„Danas je situacija u Gazi iznimno teška. U svakom trenutku izloženi smo bombardiranju i smrti.”
U veljači 2024., nekoliko mjeseci nakon početka rata, pogođena je obiteljska kuća njegove obitelji u četvrti Zeitoun na istoku grada Gaze. U napadu su poginuli njegova majka i brat, a liječnici su mu morali amputirati jednu nogu.
Nakon mjeseci bolnog liječenja i prilagodbe novom životu doznao je za klub Gaza Al-Irada preko prijatelja koji su također prošli amputacije. Prije ozljede bio je uspješan sprinter i sudjelovao na lokalnim prvenstvima. Diplomirani pravnik tražio je novi način da ostane povezan sa sportom.
„Nakon amputacije noge izgubio sam nadu u život. Bio sam prvak. Imao sam medalje”, kaže Ali.
„Prijatelji iz Gaza Al-Irade došli su me posjetiti. Pitao sam mogu li im se pridružiti i odmah su me prihvatili.”
Nogomet igra posljednjih šest mjeseci.
Dva sata hoda na štakama do treninga
Dok ostatak svijeta prati najbolje nogometaše svijeta u Kanadi, Meksiku i SAD-u, Ali ima osjećaj da Gaza postoji u paralelnom svijetu.
„Nema prijevoza. Moram hodati više od dva sata na štakama da bih stigao do igrališta”, kaže.
„Nema štaka, nema sportskih tenisica i nedostaje mnogo osnovne zaštitne opreme.”
Unatoč tome, igrači nastavljaju trenirati.
„Igramo s onim malo što imamo i pokušavamo ponovno izgraditi nogomet vlastitim skromnim sredstvima.”
„Vrlo je bolno što smo zaboravljeni”
Priča 40-godišnjeg Saadija al-Masrija razlikuje se od većine njegovih suigrača.
On nije izgubio nogu u ratu nego u prometnoj nesreći kada je imao dvije godine.
Kasnije je postao jedan od najuspješnijih palestinskih sportaša s invaliditetom.
Bio je nacionalni prvak u plivanju, član palestinske reprezentacije u odbojci i reprezentativac u amputiranom nogometu, s nastupima na azijskim prvenstvima.
Saadi zna kako izgleda predstavljati svoju zemlju.
No danas su putovanja iz Gaze gotovo nemoguća zbog izraelskih ograničenja, a oni koji uspiju otići često nisu sigurni hoće li se moći vratiti.
„Gledanje Svjetskog prvenstva za nas je duboko bolno”, kaže.
„Kao reprezentacija amputiranih nogometaša trebali smo ove godine nastupiti u kvalifikacijama za međunarodna natjecanja, ali rat je to spriječio. Vrlo je bolno jer smo odsutni i zaboravljeni.”
„Uvijek sanjamo da podignemo palestinsku zastavu na međunarodnim natjecanjima i pokažemo da postojimo unatoč svemu. Ali rat je pogodio svaki aspekt života, uključujući sport.”
Neispunjena obećanja FIFA-e
Saadi ističe da je razaranje sportske infrastrukture gotovo onemogućilo povratak sportskim aktivnostima bez vanjske pomoći.
Također izražava razočaranje zbog, kako kaže, neispunjenih obećanja FIFA-e.
„Nažalost, FIFA nije pružila ništa konkretno za podršku palestinskom sportu”, kaže.
„Hitno trebamo obnovu sportskih objekata i stadiona koji su potpuno uništeni kako bismo ponovno pokrenuli sportski život.”
U veljači je FIFA objavila program obnove nogometne infrastrukture u Gazi.
Plan uključuje:
- 50 malih nogometnih terena u sklopu projekta „FIFA Arena”
- pet stadiona punih dimenzija
- nogometnu akademiju
- nacionalni stadion kapaciteta oko 20.000 gledatelja
FIFA je također obećala podršku razvojnim i društvenim programima povezanima sa sportom.
No igrači Gaza Al-Irade kažu da su ti projekti zasad ostali samo obećanja.
FIFA je pri objavi navela da će provedba započeti „u skladu sa stalnim praćenjem sigurnosnih uvjeta”.
Svjetsko prvenstvo bez struje, televizora i interneta
Saadiju je osobito bolan kontrast između Svjetskog prvenstva 2022. i današnje stvarnosti.
„Postoji golema razlika između 2022. i danas”, kaže.
„Tada smo utakmice gledali u kućama i kafićima te živjeli nogometnu atmosferu. Danas nema struje, nema ekrana, a čak je i gledanje preko mobitela ili interneta postalo iznimno teško.”
Dok se navijači diljem svijeta pripremaju za početak prvenstva, Saadi šalje posebnu poruku igračima i navijačima.
„Nadamo se da će svijet vidjeti palestinski narod kao narod koji zaslužuje život.”
„Nadamo se da će Palestina ostati prisutna na stadionima i tribinama, da će sportaši govoriti o našoj patnji i podržati ove sportaše kako bi mogli nastaviti unatoč svemu što su preživjeli.”
Više od tisuću ubijenih sportaša
Klub Gaza Al-Irada osnovan je u svibnju 2018. kao momčad amputiranih nogometaša kako bi osobama koje su izgubile udove omogućio povratak sportu i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima.
U njemu igraju ljudi ozlijeđeni u ratovima u Gazi, ali i oni koji su udove izgubili u drugim okolnostima.
Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), između 5.000 i 6.000 Palestinaca u Gazi amputirano je od početka rata u listopadu 2023.
Tisuće drugih izgubile su udove u ranijim izraelskim ratovima.
No sadašnji rat posebno je teško pogodio palestinski sport.
Prema izvješću Palestinskog nogometnog saveza iz ožujka, od listopada 2023. ubijeno je 1.007 pripadnika sportske zajednice u Gazi, uključujući:
- nogometaše
- trenere
- suce
- sportske djelatnike
- administrativno osoblje
Razaranje nije zaobišlo ni sportsku infrastrukturu.
Palestinski nogometni savez navodi da je 265 sportskih objekata oštećeno ili potpuno uništeno, uključujući:
- nogometne terene
- sportske dvorane
- klupske zgrade
- bazene
- ostale sportske objekte
Mnogi glavni stadioni u Gazi teško su oštećeni, dok su neki pretvoreni u skloništa za raseljene obitelji.
Prema podacima Saveza, uništen je velik dio infrastrukture koja je nekada činila temelj sportskog života u Gazi.
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