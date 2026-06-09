okreće li se ploča?
Velika Britanija, Francuska među državama koje uvode sankcije Izraelu
Velika Britanija, Kanada, Francuska, Australija, Novi Zeland i Norveška u utorak su objavile nove sankcije protiv izraelskih mreža uključenih u financiranje, omogućavanje i provođenje nasilja na okupiranoj Zapadnoj obali.
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Njihov potez uslijedio je nakon eskalacije nasilja izraelskih doseljenika za koje diplomati kažu da mu je cilj potkopavanje šansi za uspostavu palestinske države.
Stotine tisuća Izraelaca naselile su se među milijunima Palestinaca na teritoriju koji je Izrael okupirao u ratu 1967. godine. Gotovo sve zemlje i niz tijela Ujedinjenih naroda smatraju naselja kršenjem međunarodnog prava, a Izrael to osporava pozivajući se na povijesne i biblijske veze s tim teritorijem.
U zajedničkoj izjavi ministara vanjskih poslova navodi se da je cilj mjera „pozvati ekstremne doseljenike na odgovornost za užasne razine doseljeničkog nasilja nad palestinskim civilima”.
"I dalje pozivamo izraelsku vladu da poduzme korake kako bi osigurala stvarnu odgovornost za nasilje na Zapadnoj obali", naglašava se u priopćenju.
Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je sankcije i ocijenilo da vlade koje su ih uvele nisu uspjele kontrolirati antisemitizam i sankcijama ih dodatno potpiruju.
„Prava bit ovih koraka je pokušaj nametanja političkog stajališta o pravu Židova na naseljavanje u Zemlji Izraelovoj i o izraelsko-palestinskom sukobu zakamufliranog u mjere protiv nasilja", stoji u priopćenju ministarstva.
Sankcije uvedene u utorak nisu usmjerene protiv istih pojedinaca i tvrtki. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot objavio je da je vlada zabranila ulazak u Francusku izraelskom ministru financija Bezalelu Smotrichu, četvorici čelnika doseljeničkih organizacija i 21 doseljeniku.
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