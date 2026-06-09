Velika Britanija, Francuska među državama koje uvode sankcije Izraelu

Stotine tisuća Izraelaca naselile su se među milijunima Palestinaca na teritoriju koji je Izrael okupirao u ratu 1967. godine. Gotovo sve zemlje i niz tijela Ujedinjenih naroda smatraju naselja kršenjem međunarodnog prava, a Izrael to osporava pozivajući se na povijesne i biblijske veze s tim teritorijem.