UN: Nasilje doseljenika nad Palestincima raste, Izrael ih mora prestati podržavati

U srpnju 2025. doseljenici - u pratnji izraelskih vojnika - napali su Palestince dok su obrađivali svoja polja. Jednog poljoprivrednika doseljenici su ubili hicem u glavu, a drugoga su pretukli nasmrt. "Ovaj trend nastavlja se i 2026. godine s napadima koji se izvode svakodnevno", objavio je UN.