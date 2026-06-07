947 ubijenih od "primirja"
Izrael ubio devet osoba u Gazi dok u Egiptu započinje novi krug pregovora
Najmanje pet osoba poginulo je u jednom napadu na policijski punkt, dok su se Hamas i druge skupine sastali s posrednicima u Kairu.
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Izraelska vojska od zore je ubila najmanje devet ljudi i ranila desetke drugih diljem Pojasa Gaze, prema informacijama koje je prikupila Al Jazeera, dok je Egipat započeo novi krug razgovora s čelnicima Hamasa i drugih palestinskih frakcija kako bi spasio „primirje”.
Pet osoba poginulo je u nedjelju u napadu na policijski punkt u području al-Mawasi, u blizini južnog grada Khan Younisa. Tri osobe ubijene su u četvrti Zeitoun u gradu Gazi, a jedna osoba poginula je na plaži u Deir el-Balahu u središnjem dijelu Gaze.
Veće borbene operacije uglavnom su zaustavljene od listopada 2025. godine u okviru „primirja” postignutog uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, nije postignut dogovor o provedbi daljnjeg plana koji podupire Washington, a koji predviđa povlačenje izraelskih snaga, razoružavanje Hamasa i obnovu Gaze nakon više od dvije godine intenzivnog izraelskog bombardiranja.
Hamas je izaslanicima Odbora za mir te posrednicima iz Egipta, Katara i Turske poručio da je prekid izraelskih napada na Gazu nužan preduvjet za bilo kakav napredak u pregovorima, prema izvorima iz pokreta i dužnosnicima bliskima razgovorima u Kairu koji su govorili za Reuters.
Očekuje se da će se pregovori nastaviti nekoliko dana.
Ubijanja tijekom „primirja”
Od prošlog listopada oko 947 Palestinaca ubijeno je, a više od 2.900 ranjeno u nastavljenim izraelskim napadima. U istom razdoblju borci Hamasa ubili su četiri izraelska vojnika.
Stambene zgrade, tržnice, vozila i kafići nastavili su biti mete napada. Obitelji su često dobivale naredbe za evakuaciju samo nekoliko minuta prije nego što bi njihove kuće bile bombardirane.
Izraelska vojska trenutačno kontrolira oko 64 posto teritorija Pojasa Gaze, što je više od 53 posto predviđenih sporazumom o primirju. Na područjima pod svojom kontrolom izraelska vojska prisilno je raselila Palestince i sravnila sa zemljom preostale zgrade.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je 28. svibnja da je vojsci naredio proširenje kontrole nad Pojasom Gaze na 70 posto teritorija.
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