zvao se Jad Suleiman
Izrael ubio osmogodišnjaka u Gazi na putu kući iz škole: "Sve su nam oduzeli"
Osmogodišnji Jad Suleiman vraćao se u ponedjeljak iz škole u izbjegličkom kampu Jabaliya na sjeveru Gaze kada je izraelski zračni napad pogodio to područje. Geler mu se zabio u vrat i usmrtio ga na mjestu.
Ispred bolnice Shifa njegovo je tijelo ležalo na nosilima prekriveno tankom bijelom plahtom. Odjeven u traperice i plavo-crvenu kariranu košulju, djelovao je još manji zbog velikog školskog ruksaka koji mu je i dalje visio na ramenima.
Jadov otac, Youssef Suleiman, bio je neutješan. Nekontrolirano je plakao dok se saginjao nad tijelom svog sina, milujući ga i ljubeći po licu.
„Ne mogu govoriti”, rekao je za Drop Site News. Teško je disao, gotovo hvatajući zrak.
Skinuo je sinov ruksak i čvrsto ga privijao uz prsa.
„Moj sin ima osam godina. Što je bio njegov zločin? Vraćao se kući iz škole. Ovo je njegova torba, na njoj je krv. Ovo je torba. Ovo je torba”, ponavljao je, nesposoban nastaviti.
U napadu su ubijena trojica Palestinaca, uključujući osmogodišnjeg Jada i jednog 70-godišnjeg muškarca. Više osoba je ranjeno i dovezeno u bolnicu Shifa na nosilima, obliveni krvlju i u bolovima.
„Izlazite iz kuće ne znajući hoćete li se vratiti ili ćete poginuti”, rekla je Jadova teta Warda Muhaysin za Drop Site.
„Ulice su pune krvi. Dosta je. Dosta... Gdje je primirje o kojem svi govore?”
Gaza u sjeni ratova s Iranom i Libanonom
Dok je pozornost svijeta usmjerena na ratove s Iranom i Libanonom, a „primirje” u Gazi ulazi u deveti mjesec, nasilje u enklavi postaje sve intenzivnije.
Prema izvješću Palestinskog centra za ljudska prava, koje se poziva na podatke Ministarstva zdravstva Gaze, svibanj je bio najsmrtonosniji mjesec 2026. godine, s najmanje 119 ubijenih Palestinaca, među kojima je bilo 19 djece.
U izvješću se navodi da je došlo do „eskalacije masovnih ubojstava i atentata koje izraelske okupacijske snage nastavljaju provoditi nad palestinskim civilima u Pojasu Gaze”.
Ubijanja se dodatno intenziviraju. Samo tijekom prvih devet dana lipnja u izraelskim napadima poginulo je najmanje 46 Palestinaca, uključujući više djece.
U ponedjeljak je diljem Gaze ubijeno ukupno osam Palestinaca.
U jednom drugom napadu u gradu Gazi izraelski borbeni helikopter spustio se vrlo nisko iznad četvrti Tel al-Hawa prije nego što je ispalio projektil na stambenu zgradu, pri čemu je ranjeno još jedno palestinsko dijete.
„Pekli smo nešto u pećnici, a djeca su se igrala kod ugla zgrade”, rekao je jedan očevidac.
„Odjednom smo ugledali helikopter. Gledali smo ga i pitali se gdje će bombardirati. Ispostavilo se da bombardira nas. Nikada nismo očekivali da će gađati upravo nas jer su tamo bila samo mala djeca koja su se igrala.”
Gotovo tisuću ubijenih od početka 'primirja'
Prema dokumentu koji je palestinska strana dostavila posrednicima, a do kojeg je došao Drop Site, Izrael je od sporazuma o primirju s Hamasom od 10. listopada 2025. ubio gotovo 1.000 Palestinaca.
U tom razdoblju izvedeno je više od 1.400 zračnih i topničkih napada te više od 1.200 incidenata s pucnjavom, dok je više od 3.000 ljudi ranjeno.
„Rat se vratio. Svaki dan imamo desetke poginulih i ranjenih”, rekao je Azmi Abu Sharby iz četvrti Shujaiyeh u istočnom dijelu grada Gaze.
„Vratio se, samo bez službene objave. Nema izvještavanja o Gazi. Sve se vrti oko Irana i Libanona, dok se Gaza svakodnevno bombardira i svakodnevno kolje.”
Humanitarna pomoć ponovno blokirana
U nedjelju je Izrael ponovno zatvorio sve prijelaze prema Gazi, pozivajući se na ratna zbivanja u regiji.
Nakon iranskih napada na Izrael — izvedenih kao odgovor na izraelske napade na Bejrut i novo kršenje primirja s Libanonom — Izrael je potpuno prekinuo ulazak humanitarne pomoći za približno dva milijuna Palestinaca.
Dva dana kasnije izraelska vojska objavila je da ponovno otvara prijelaz Karam Abu Salem za „postupni ulazak” pomoći te prijelaz Rafah za ograničeno kretanje ljudi.
No humanitarna situacija bila je kritična i prije toga.
Od početka primirja u Gazu je stiglo samo 36 posto pomoći predviđene sporazumom, dok su isporuke goriva dosegnule tek 15 posto potrebnih količina.
Svjetski program za hranu (WFP) procjenjuje da se 77 posto stanovništva Gaze suočava s akutnom nesigurnošću u opskrbi hranom, uključujući 100.000 djece i 37.000 trudnica koje pate od akutne pothranjenosti.
Ministarstvo unutarnjih poslova Gaze objavilo je da je tijekom svibnja zabilježeno samo 1.701 rođenje, što predstavlja oko 35 posto prosječnog broja rođenih prije rata, kada se mjesečno rađalo između 4.600 i 4.800 djece.
„Ništa nije dalje od istine”
Mouin Rabbani, glavni urednik portala Jadaliyya i bivši dužnosnik UN-a, smatra da je stvoren pogrešan dojam da je sporazum iz listopada 2025. donio stvarni prekid nasilja.
„Postoji široko rasprostranjena percepcija, koju aktivno potiču Izrael, Sjedinjene Države i vlade koje su suučesnici u genocidu u Gazi, da je sporazum između Izraela i Hamasa iz listopada 2025. proizveo stvarno primirje ili barem kraj ubijanja. U stvarnosti ništa nije dalje od istine”, rekao je Rabbani.
„Iako su Palestinci pedantno poštovali svoje obveze iz sporazuma, izraelska ubijanja nastavljaju se svakodnevno, doduše u nešto smanjenom opsegu, a posljednjih tjedana njihov intenzitet zapravo raste.”
Dodao je da Izrael nije ispunio nijednu od svojih ključnih obveza iz sporazuma.
„Vlade koje vole sebe nazivati ‘međunarodnom zajednicom’ zadovoljne su time da okrenu glavu na drugu stranu i pretvaraju se da je ovo najnormalnije stanje stvari na svijetu.”
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