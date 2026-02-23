Oglas

CILJANO POTISKIVANJE

Guterres: Vladavinu prava nadvladava vladavina sile

Hina
23. velj. 2026. 11:32
Ljudska prava su pod napadom diljem svijeta, upozorio je u ponedjeljak glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres, navodeći raširena kršenja međunarodnog prava i stradanja civila u sukobima u Sudanu, Gazi i Ukrajini.

„Vladavinu prava nadvladava vladavina sile", rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres na otvaranju sjednice Vijeća za ljudska prava u Ženevi.

Istaknuo je da se ljudska prava ciljano potiskuju, pa pozvao države članice da na međunarodna ljudska prava ne gledaju kao na "jelovnik" s kojeg mogu birati ono što im odgovara.

Guterres je snažno stao u obranu UN-ova sustava za ljudska prava koji se, prema njegovim riječima, nalazi u "načinu preživljavanja" zbog smanjenja proračuna, napada na pojedine stručnjake te povlačenja Sjedinjenih Američkih Država iz jednog od ključnih mehanizama s područja univerzalnih prava.

"Humanitarne potrebe su eksplodirale, a financiranje se urušava", kazao je Portugalac.

Proračunska kriza zbog Trumpovih rezova

Ured UN-a za ljudska prava, kao i drugi dijelovi organizacije, suočava se s ozbiljnom proračunskom krizom nakon odluke SAD-a, najvećeg donatora UN-a, o smanjenju financiranja.

Glasnogovornik UN-a izjavio je u četvrtak da je Washington u veljači uplatio oko 160 milijuna dolara, što je tek mali dio od ukupno više od četiri milijarde dolara duga koji ta država ima prema svjetskoj organizaciji.

Antonio Guterres Gaza Sudan UN Ukrajina ljudska prava

