Dabro formalno napušta koaliciju, ali je nastavlja podržavati izvana?

Nameće ih se nekoliko. Jedno je da se, kako je u subotu izjavio HDZ-ov dužnosnik Željko Reiner, "smiri bura u čaši vode". U HDZ-u priželjkuju da Plenković jednostavno uvjeri Domovinski pokret i HSLS da trebaju sve zaboraviti jer stabilnost je ključna kako bi Vlada mogla nastaviti sa svojim velikim postignućima. DP bi u tom slučaju morao odustati od inicijative za zabranu petokrake, koja valjda nije mišljena samo kao uvjet Dabrinog napuštanja Sabora, a HSLS bi, pak, na kraju prešao preko vokalnog nestašluka političara koji voli pucati i pjevati. Koalicija bi ubuduće funkcionirala sa 77 zastupnika, a Hrebak bi izgubio svaku političku vjerodostojnost. Nije uputno otpisati mogućnost ovakvog ishoda, ali nekako se čini da to ne bi bila na dulji rok održiva formula. Vjerojatno je i Plenković svjestan realne opasnosti da se već za koji mjesec DP i HSLS opet u vezi nečeg zakače. Stoga možda ne bude općeg pomirenja nego će netko ipak politički nastradati. Ali, pitanje je tko. Matematički je očit izbor HSLS sa samo dva zastupnika s mandatima osvojenim na listi HDZ.