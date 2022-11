Stranica Europskog parlamenta bila je nedostupna nekoliko sati u srijedu zbog napada "proruskih hakera", nakon što su zastupnici izglasali da je Rusija država pokroviteljica terorizma, rekla je predsjednica te institucije.

Stranica parlamenta opet je postala dostupna kratko iza 17 sati, oko dva sata nakon što je institucija izvijestila o rušenju.

“Europski parlament nalazi se pod sofisticiranim kibernetičkim napadom. Prokremaljska skupina preuzela je odgovornost”, rekla je u tvitu predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola kratko nakon što se stranica srušila.

“(To se dogodilo) nakon što smo proglasili da je Rusija država pokroviteljica terorizma. Moj odgovor: Slava Ukrajini”, rekla je.

The @Europarl_EN is under a sophisticated cyberattack. A pro-Kremlin group has claimed responsibility.



Our IT experts are pushing back against it & protecting our systems.



This, after we proclaimed Russia as a State-sponsor of terrorism.



My response: #SlavaUkraini