Hakirani medicinski podaci pola milijuna ljudi prodaju se na Alibabi

Profesor Sir Rory Collins, glavni izvršni direktor i istraživač UK Biobanka, rekao je da shvaćaju zaštitu podataka sudionika "izuzetno ozbiljno" i da su pojačali sigurnost. "Prošli tjedan otkrili smo da su anonimizirani podaci sudionika dostupni istraživačima u tri akademske institucije bili na prodaju na potrošačkoj web stranici u Kini, u vlasništvu Alibabe. Uz podršku britanske i kineske vlade, Alibaba je brzo uklonila te oglase prije nego što je bilo kakva prodaja obavljena. Ovo je jasno kršenje ugovora koji su potpisale ove akademske institucije i njima, zajedno s uključenim pojedincima, pristup je obustavljen", poručio je.