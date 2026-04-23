Hakirani medicinski podaci pola milijuna ljudi prodaju se na Alibabi

Britanska vlada objavila je da su medicinski podaci pola milijuna volontera za Biobank, britansku bazu podataka o zdravstvenim informacijama, hakirani i ponuđeni na prodaju putem interneta.
Ministar tehnologije Ian Murray rekao je u četvrtak Donjem domu da je dobrotvorna organizacija rekla vladi da su podaci "oglašeni za prodaju kod nekoliko prodavača na Alibabinim platformama za e-trgovinu u Kini", piše Sky News.
Dodao je da je dobrotvorna organizacija rekla da podaci "ne sadrže sudionike, imena, adrese, kontakt podatke ili telefonske brojeve".
Biobank je zbirka podataka koja se koristi za postizanje poboljšanja u otkrivanju i liječenju demencije, raka i Parkinsonove bolesti.
"Vlada je danas razgovarala s prodavateljem i nisu vjerovali da je bilo ikakvih kupnji s tri oglasa prije nego što su uklonjeni", dodao je.
Ipak, naglasio je da je može sa stopostotnom sigurnošću jamčiti da se iz podataka nitko ne može identificirati.
Hakirani podaci bili su, otkrio je, spol, dob, mjesec i godinu rođenja, socioekonomski status, životne navike i mjere iz bioloških uzoraka.
Biobank je izjavio da su "svi podaci anonimizirani; ne sadrže nikakve osobne podatke (kao što su imena, adrese, datumi rođenja i NHS brojevi)".
Profesor Sir Rory Collins, glavni izvršni direktor i istraživač UK Biobanka, rekao je da shvaćaju zaštitu podataka sudionika "izuzetno ozbiljno" i da su pojačali sigurnost. "Prošli tjedan otkrili smo da su anonimizirani podaci sudionika dostupni istraživačima u tri akademske institucije bili na prodaju na potrošačkoj web stranici u Kini, u vlasništvu Alibabe. Uz podršku britanske i kineske vlade, Alibaba je brzo uklonila te oglase prije nego što je bilo kakva prodaja obavljena. Ovo je jasno kršenje ugovora koji su potpisale ove akademske institucije i njima, zajedno s uključenim pojedincima, pristup je obustavljen", poručio je.
