Oglas

PO TRUMPOVOM PLANU

Hamas pristao na puštanje talaca, no ne bezuvjetno

author
N1 Info
|
03. lis. 2025. 22:07
hamas pristao na puštanje talaca
REUTERS / Nir Elias

Hamas tvrdi da pristaje pustiti sve izraelske taoce prema Trumpovom planu za Gazu "pod uvjetom da za to postoje uvjeti na terenu". Iskazali su i namjeru da odmah započnu s pregovorima

Oglas

"Žive ili mrtve"

Hamas je u petak izjavio da je pristao pustiti sve izraelske taoce, žive ili mrtve, prema uvjetima prijedloga američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu te je signalizirao spremnost da odmah započne posredovane pregovore kako bi se raspravili detalji.

Hamas tvrdi da je dostavio svoj odgovor posrednicima u Gazi i da namjerava predati upravu enklave palestinskim tehnokratima.

Hamas odgovor dostavljen pregovaračima

Tekst koji je Hamas pregovaračima dostavio glasi:

„Nakon temeljitog pregleda, posrednicima je dostavljen sljedeći odgovor: Hamas cijeni arapske, islamske i međunarodne napore, kao i napore američkog predsjednika Donalda Trumpa, usmjerene na okončanje rata u Pojasu Gaze, promicanje razmjene zarobljenika, omogućavanje trenutnog ulaska humanitarne pomoći, odbacivanje okupacije Pojasa Gaze i protjerivanje našeg palestinskog naroda iz njega", javlja RAI.

Dodaje se: „U tom kontekstu, i kako bi se postigao prekid neprijateljstava i potpuno povlačenje iz Pojasa Gaze, pokret objavljuje svoju spremnost da oslobodi sve žive i preminule izraelske taoce u skladu s mehanizmom razmjene predviđenim u prijedlogu predsjednika Trumpa, pod uvjetom da za to postoje uvjeti na terenu. U tom kontekstu, pokret potvrđuje svoju spremnost da odmah započne pregovore, putem posrednika, kako bi se raspravili detalji.“

Teme
donald trump hamas hamas pušta taoce izrael taoci trumpov plan za gazu

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ