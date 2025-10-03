Hamas pristao na puštanje talaca, no ne bezuvjetno

Dodaje se: „U tom kontekstu, i kako bi se postigao prekid neprijateljstava i potpuno povlačenje iz Pojasa Gaze, pokret objavljuje svoju spremnost da oslobodi sve žive i preminule izraelske taoce u skladu s mehanizmom razmjene predviđenim u prijedlogu predsjednika Trumpa, pod uvjetom da za to postoje uvjeti na terenu. U tom kontekstu, pokret potvrđuje svoju spremnost da odmah započne pregovore, putem posrednika, kako bi se raspravili detalji.“