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iranski ajatolah

Hamenei: Zločinački vladari Amerike i lažni cionistički režim zakleti su neprijatelji

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N1info
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30. kol. 2026. 09:00
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A still image from undated archive footage released by Iranian media on August 24, 2026, shows Mojtaba Khamenei attending a meeting before he assumed the role of Iran's Supreme Leader
Pool via WANA/REUTERS TV/Handout via REUTERS

Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei poručio je da „neprijatelj“ nastoji stvarati podjele među muslimanima diljem svijeta.

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U pisanoj izjavi, u kojoj se osvrnuo na SAD i Izrael, Modžtaba Hamenei je naveo

„Nastoje različite rasne, kulturne, društvene, gospodarske, političke i geografske razlike pretvoriti u povod za stvaranje razdora među muslimanskim narodima u Iranu i u bilo kojoj drugoj islamskoj zemlji.“

„Iz te perspektive promatraju fragmentaciju islamskog ummeta i slabljenje njegovih snaga, čekajući pravi trenutak da nad njima nametnu svoju dominaciju“, dodao je.

Pozvao je muslimane da izbjegavaju bilo kakve poteze koji bi mogli dodatno produbiti podjele, prenosi Al Jazeera.

„Bi li palestinski narod bio tako bespomoćan i izložen ugnjetavanju i zločinima okupatora da su muslimani ujedinjeni i da čvrsto stisnutih šaka stoje zajedno?“, upitao je Hamenei.

„I bi li narodi i vlade zemalja uz Perzijski zaljev imali hrabrosti dopustiti korumpiranim i bezidentitetskim nitkovima koji dolaze s tisuća kilometara udaljenosti da polažu pravo na njihove zemlje i imovinu, kada bi svoje jedinstvo uspostavili pod zastavom islama?“

Khamenei je pozvao muslimanske čelnike da „prepoznaju svog stvarnog neprijatelja, razumiju njegove planove i suprotstave mu se“.

„Zločinački vladari Amerike i lažni cionistički režim zakleti su neprijatelji tog jedinstva i prijateljstva“, rekao je Hamenei.

„Oni nisu samo neprijatelji Islamske Republike i iranskog naroda, kao i širokog fronta islamskog otpora; oni gaje neprijateljstvo prema cijelom muslimanskom ummetu, uključujući narode zapadne Azije i sjeverne Afrike.“

Teme
geopolitika iran muslimansko jedinstvo palestinsko pitanje sad i izrael

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