SAD pojačava sankcije protiv Irana, ali Teheran ne namjerava pustiti kontrolu nad Hormuzom

Ministarstvo financija uvelo je sankcije egipatskoj banci Banque Misr zbog poslovanja s Teheranom te predložilo mjeru kojom bi se njezinim podružnicama u Ujedinjenim Arapskim Emiratima onemogućile transakcije u američkim dolarima. Egipatska središnja banka priopćila je da je, zajedno s Ministarstvom vanjskih poslova, u kontaktu s američkim dužnosnicima u vezi s tim pitanjem, dodajući da se mjera odnosi isključivo na dolarske transakcije podružnice Banque Misr u UAE-u s korespondentnim bankama, navodi Reuters.