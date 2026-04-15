šef pentagona
Demokrati žele opoziv Hegsetha: Teške optužbe za ratne zločine i zlouporabu položaja
Zastupnici Demokratske stranke u Zastupničkom domu planiraju predstaviti pet članaka opoziva protiv ministra obrane Petea Hegsetha, optužujući ga za zlouporabu ovlasti, ratne zločine i druga ozbiljna nedjela, saznaje Axios.
Axios piše kako ova mjera praktički nema šanse proći u ovom sazivu Kongresa, ali je najnoviji znak da su se Demokrati usuglasili oko Hegsetha kao svoje nove glavne mete u Trumpovom kabinetu. Demokrati su ranije pokušali opozvati bivšu ministricu domovinske sigurnosti Kristi Noem i bivšu državnu odvjetnicu Pam Bondi, koje je Trump u međuvremenu smijenio.
Zbog dugog niza skandala i aktualnog sukoba s Iranom, Hegseth je postao glavni kandidat za novu „političku metu” Demokrata.
„Ovo je samo još jedan demokrat koji pokušava privući pozornost, dok je Ministarstvo rata odlučno i uvjerljivo ostvarilo ciljeve predsjednika u Iranu,” rekla je glasnogovornica Pentagona Kingsley Wilson u izjavi za Axios.
Dodala je da će Hegseth „nastaviti štititi domovinu i provoditi mir kroz snagu”.
Sedmerostrani dokument o opozivu, u koji je Axios imao prvi uvid, uglavnom se fokusira na američke operacije u Iranu, aferu „Signalgate” i navodno osobno neprimjereno ponašanje Hegsetha.
Prijedlog podnosi zastupnica Yassamin Ansari (Demokratkinja iz Arizone), predsjednica generacije novih demokratskih zastupnika i prva iransko-američka Demokratkinja izabrana u Kongres. Podržava ga još osam demokratskih zastupnika.
Podršku su dale i progresivne i antiratne organizacije, uključujući MoveOn, Indivisible i Center for International Policy.
Članak 1: „Neovlašteni rat protiv Irana i ugrožavanje američkih vojnika”
Ovaj članak odnosi se na američke napade na Iran bez prethodnog odobrenja Kongresa.
Također optužuje Hegsetha da je odobrio „planove koji uključuju ekstremne i nepotrebne rizike za američko osoblje i interese”, uključujući razmatranje kopnenih operacija u Iranu.
Članak 2: „Kršenje zakona oružanog sukoba i gađanje civila”
Navodi se da je Hegseth „odobrio, podržao ili nije spriječio” operacije u Iranu koje su „rezultirale velikim brojem civilnih žrtava i uništavanjem civilne infrastrukture”.
Spominje se bombardiranje djevojačke škole u Minabu u Iranu, kao i izvještaji o tzv. „double tap” napadima na navodne venezuelanske narko-brodove na Karibima.
Također se navodi njegova izjava da SAD neće imati „ni milosti ni poštede za neprijatelje”, uz ocjenu da takvo ponašanje izaziva ozbiljnu zabrinutost zbog mogućeg kršenja Ženevskih konvencija i drugih pravnih obveza.
Članak 3: „Nemarno i neodgovorno rukovanje osjetljivim vojnim informacijama”
Ovaj članak odnosi se na aferu „Signalgate”, u kojoj je urednik Atlantica Jeff Goldberg slučajno dodan u Signal grupu u kojoj su Hegseth i drugi visoki dužnosnici raspravljali o napadima u Jemenu.
Navodi se da je Hegseth pokazao „grubi nemar u rukovanju povjerljivim vojnim informacijama” i time ugrozio američko osoblje.
Članak 4: „Opstrukcija kongresnog nadzora”
Hegseth se optužuje da nije pravodobno i u potpunosti informirao Kongres o vojnim operacijama.
Također ga se tereti za „uskraćivanje važnih činjenica” vezanih uz civilne žrtve i vojne aktivnosti u Iranu, Venezueli i drugim područjima.
Članak 5: „Postupanje koje narušava ugled SAD-a i oružanih snaga”
Hegseth je optužen da je „djelovao suprotno javnom povjerenju” i narušio povjerenje u integritet i sposobnost Pentagona.
U članku se spominju i društveno konzervativne vojne politike Trumpove administracije, uključujući kritiku NATO-a, ukidanje DEI i afirmativnih programa te ograničenja za transrodne pripadnike vojske.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare