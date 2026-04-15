Demokrati žele opoziv Hegsetha: Teške optužbe za ratne zločine i zlouporabu položaja

Axios piše kako ova mjera praktički nema šanse proći u ovom sazivu Kongresa, ali je najnoviji znak da su se Demokrati usuglasili oko Hegsetha kao svoje nove glavne mete u Trumpovom kabinetu. Demokrati su ranije pokušali opozvati bivšu ministricu domovinske sigurnosti Kristi Noem i bivšu državnu odvjetnicu Pam Bondi, koje je Trump u međuvremenu smijenio.