Horor u Austriji: Majka slučajno pregazila jednogodišnju kćer

author
Hina
|
09. stu. 2025. 14:44
polizei, austrijska policija, austrija, PIxabay / Ilustracija
PIxabay / Ilustracija

Mlada je majka u subotu navečer u manjem austrijskom mjestu blizu granice s Njemačkom slučajno pregazila svoju jednogodišnju kćer dok je iz garaže vozilom izlazila unatrag.

Dijete je toliko teško ozlijeđeno da je podleglo ozljedama na mjestu nesreće, objavila je u nedjelju policija regije Gornja Austrija.

Tragedija se dogodila u subotu navečer u okrugu Schärding, oko 20 kilometara južno od njemačkoga pograničnog grada Passaua.

Djevojčičini su roditelji u garaži mijenjali gume na svome automobilu. Kad su završili, 29-godišnja majka krenula je vozilom unatrag. Navodno je osjetila udarac i odmah se zaustavila.

Kad je izašla iz automobila shvatila je da joj je kći zarobljena pod vozilom. Djetetov otac odmah ga je počeo podizati dizalicom, no bilo je prekasno.

Zaposlenici hitne pomoći koji su odmah pozvani na mjesto događaja, unatoč hitnim naporima oživljavanja nisu uspjeli spasiti život nesretne djevojčice.

Teme
austrija policija

