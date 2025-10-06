Izrael deportirao studenta iz Srbije: Bio je dio flotile za Gazu

Thunberg i drugi pritvoreni tvrde da ih je Izrael držao u nezakonitim uvjetima. Izraelsko ministarstvo priopćilo je da su tvrdnje o zlostavljanju Thunberg i drugih članova posade drske laži, dok Itamar Ben Gvir, izraelski ministar zadužen za zatvore, kaže da je ponosan što se prema njima postupa kao prema teroristima.