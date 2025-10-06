Izrael deportirao studenta iz Srbije: Bio je dio flotile za Gazu

Izraelske vlasti deportirale su 171 aktivista koje su prethodno zarobile jer su pokušali ući u Gazu i dostaviti humanitarnu pomoć. Među njima je i srpski student Ognjen Marković.
Švedska aktivistica Greta Thunberg i 170 članova flotile Global Sumud poletjeli su s aerodroma Ramon na jugu Izraela, na putu prema Grčkoj i Slovačkoj, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova, prenosi Times of Israel.
Kako se navodi, deportirani su iz Grčke, Italije, Francuske, Irske, Švedske, Poljske, Njemačke, Bugarske, Litve, Austrije, Luksemburga, Finske, Danske, Slovačke, Švicarske, Norveške, Ujedinjenog Kraljevstva, Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, priopćilo je ministarstvo.
Izrael tvrdi, kako se navodi u tekstu, da su sva zakonska prava sudionika ove PR predstave bila i da će i dalje biti u potpunosti poštovana, dodajući da su laži koje šire dio njihove unaprijed planirane kampanje lažnih vijesti.
Jedino nasilje, navodi ministarstvo na X-u, a prenosi ovaj medij, počinio je jedan španjolski sudionik koji je ugrizao medicinskog djelatnika u zatvoru Ketziot.
Thunberg i drugi pritvoreni tvrde da ih je Izrael držao u nezakonitim uvjetima. Izraelsko ministarstvo priopćilo je da su tvrdnje o zlostavljanju Thunberg i drugih članova posade drske laži, dok Itamar Ben Gvir, izraelski ministar zadužen za zatvore, kaže da je ponosan što se prema njima postupa kao prema teroristima.
Organizacija za pravnu pomoć Adalah priopćila je da su brojni aktivisti prijavili zlostavljanje, pri čemu su neki rekli da su im uskraćeni hrana i voda, dok su drugi prijavili da su izraelske vlasti grubo postupale prema njima.
Letovi za Grčku i Slovačku povećali su broj aktivista flotile Sumud deportiranih iz Izraela na 341, dok njih 138 i dalje ostaje.
Podsjećamo, 1. listopada studenti Fakulteta dramskih umjetnosti u blokadi objavili su da je presretnuta flota na kojoj je bio i Ognjen Marković. U Beogradu je održana i prosvjedna šetnja do izraelskog veleposlanstva.
Ova flota isplovila je u kolovozu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić studenta koji se upustio u humanitarnu misiju nazvao je neodgovornim i neozbiljnim, pa je naposljetku ipak zaključio "Država je tu, naravno, da pomogne i uvijek će učiniti sve što može."
