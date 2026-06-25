Ranko Vilović
Hrvatski veleposlanik iz Brazila za N1: "Što se tiče Hrvata, zasad nema prijavljenih žrtava u Venezueli"
Hrvatski veleposlanik u Brazilu Ranko Vilović javio se u N1 Studiju uživo kod našeg Tihomira Ladišića i govorio o razornim potresima koji su pogodili Venezuelu.
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"Što se tiče Hrvata, nema prijavljenih žrtava zasad, u kontaktu smo s našim građanima, predstavnicama iseljenika, materijalne štete su ogromne, ali su svi na sigurnom", rekao je Vilović.
Podsjetimo, najmanje 164 osobe poginule su, a 971 je ozlijeđena u dva snažna potresa koja su tijekom noći pogodila Venezuelu, objavila je privremena predsjednica Delcy Rodríguez, a javlja Sky News.
Više od 10.000 ljudi prijavljeno je kao nestalo nakon sinoćnjih smrtonosnih potresa, javlja Sky News.
To pokazuje internetska stranica uspostavljena za potragu za nestalim osobama, koju su na internetu – uključujući društvenu mrežu X – podijelili čelnici venezuelanske oporbe.
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