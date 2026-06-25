Oglas

Ranko Vilović

Hrvatski veleposlanik iz Brazila za N1: "Što se tiče Hrvata, zasad nema prijavljenih žrtava u Venezueli"

author author
Tihomir Ladišić , Ružica Sabljić
|
25. lip. 2026. 13:27
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Emergency services work at the site of a collapsed building after earthquakes hit the country, in Caracas, Venezuela, June 24, 2026. REUTERS/Gaby Oraa
REUTERS/Gaby Oraa

Hrvatski veleposlanik u Brazilu Ranko Vilović javio se u N1 Studiju uživo kod našeg Tihomira Ladišića i govorio o razornim potresima koji su pogodili Venezuelu.

Oglas

"Što se tiče Hrvata, nema prijavljenih žrtava zasad, u kontaktu smo s našim građanima, predstavnicama iseljenika, materijalne štete su ogromne, ali su svi na sigurnom", rekao je Vilović.

Podsjetimo, najmanje 164 osobe poginule su, a 971 je ozlijeđena u dva snažna potresa koja su tijekom noći pogodila Venezuelu, objavila je privremena predsjednica Delcy Rodríguez, a javlja Sky News.

Više od 10.000 ljudi prijavljeno je kao nestalo nakon sinoćnjih smrtonosnih potresa, javlja Sky News.

To pokazuje internetska stranica uspostavljena za potragu za nestalim osobama, koju su na internetu – uključujući društvenu mrežu X – podijelili čelnici venezuelanske oporbe.

Više čitajte OVDJE.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
ranko vilović n1 gosti potres u venezueli

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ