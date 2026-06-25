jačina 7,2 i 7,5 po richteru
Zašto je potres u Venezueli bio tako razoran? Seizmolog Krešimir Kuk objasnio što se dogodilo
O tome što je uzrokovalo dva razorna potresa u Venezueli razgovarali smo s rukovoditeljem hrvatske Seizmološke službe Krešimirom Kukom.
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Osim u Venezueli, jučer je zabilježeno još nekoliko potresa u SAD-u i Japanu pa smo rukovoditelja Seizmološke službe RH Krešimira Kuka pitali postoji li korelacija među njima.
"U principu ne, ako se radi o potresima koji su dovoljno udaljeni, takvi potresi nisu direktno povezani. Radi se o nekoj vrsti slučajnosti. Globalno, ako govorimo o velikim tektonskim pločama, one mogu imati povezanost, ali ovi jučer nisu povezani s ovim u Venezueli."
Govoreći o potresima u Venezueli Kuk kaže kako to jest seizmički aktivno područje.
"Loša je stvar što su se dva toliko jaka potresa dogodila u kraćem vremenu. Generalno, svaki jači potres duže traje. Da bi nastao fizikalno, potrebni su i neki uvjeti koji su tamo bili zadovoljeni. Potresi su se dogodili na postojećim rasjedima. To je seizmički aktivno područje i tamo ima jakih potresa. Bilo je i potresa magnitude preko 6 prijašnjih godina.
Ovo jučer radilo se o rasjedu duljem od 1300 kilometara. Veliki rasjed sposoban je stvoriti veliki potres, a ovo je područje gdje se jači potres očekivao. Energija se akumulira i onda se nakon nekog vremena, nažalost, oslobađa u vidu ovakvih jakih potresa.
Ono što je loša stvar u Venezueli je loša gradnja. Primarno nema puno armirano-betonskih zgrada koje su jedine u mogućnosti izdržati djelovanje ovakvih potresnih sila. Tamo imaju jako puno zgrada od cigle kao i kod nas. Nadalje, karakteristika tamošnjeg tla su duboke naslage aluvijalnog tla, sedimenata, a ta vrsta tla pojačava seizmičku trešnju. Pa kad je, da se tako izrazim, loše tlo, ta se trešnja pojačava i efekti su veći."
O kojem broju žrtava se može govoriti?
"Svaki potres preko 7 po Richteru oslobađa jako veliku energiju i početni parametri definiraju niz događaja. Ne tako davno bio je tamo i potres koji je uzeo 30 tisuća žrtava. Broj žrtava naknadno se jako povećava. Sigurno se, nažalost, može očekivati da će broj žrtava biti velik, iako trenutno nije tako velik s obzirom na opseg štete."
Tijek događaja u Venezueli iz minute u minutu pratimo OVDJE.
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