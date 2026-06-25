Zašto je potres u Venezueli bio tako razoran? Seizmolog Krešimir Kuk objasnio što se dogodilo

Ono što je loša stvar u Venezueli je loša gradnja. Primarno nema puno armirano-betonskih zgrada koje su jedine u mogućnosti izdržati djelovanje ovakvih potresnih sila. Tamo imaju jako puno zgrada od cigle kao i kod nas. Nadalje, karakteristika tamošnjeg tla su duboke naslage aluvijalnog tla, sedimenata, a ta vrsta tla pojačava seizmičku trešnju. Pa kad je, da se tako izrazim, loše tlo, ta se trešnja pojačava i efekti su veći."