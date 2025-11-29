Oglas

"DIKTATORSKA POLITIKA"

Human Rights Watch proglašen nepoželjnim u Rusiji: "Još jedan znak ruske represije"

Hina
29. stu. 2025. 10:06
Vladimir Putin
AFP / RAMIL SITDIKOV

Organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch (HRW) proglašena je nepoželjnom u Rusiji, izvijestila je državna ruska agencija TASS, pozivajući se na ministarstvo pravosuđa.

Uvrštenje u taj registar jednako je zabrani rada. Ruskim organizacijama i privatnim osobama nije dopušteno održavati odnose s nepoželjnim organizacijama.

Human Rights Watch više je puta optužio Rusiju za suzbijanje neistomišljenika i za ratne zločine počinjene tijekom njezina rata protiv Ukrajine.

U priopćenju, HRW je ovu klasifikaciju ocijenio još jednim znakom ruske represije.

"Više od tri desetljeća, rad Human Rights Watcha na postsovjetskoj Rusiji pritisak je na vladu da poštuje ljudska prava i slobode", rekao je izvršni direktor HRW-a Philippe Bolopion.

"Naš se rad nije promijenio, ali ono što se dramatično promijenilo jest potpuno vladino prihvaćanje diktatorske politike, nevjerojatni porast represije i razmjeri ratnih zločina koje njezine snage čine u Ukrajini", rekao je Bolopion.

Od početka rata u Ukrajini prije više od tri i pol godine, Rusija je mnoge institucije proglasila nepoželjnim organizacijama. Na popisu se sada nalazi više od 270 organizacija. Među njima je i Amnesty International.

