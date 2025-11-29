Oglas

IZBIO TIJEKOM NOĆI

FOTO / Veliki požar zgrade u Rijeci: Tijekom gašenja pronađeno tijelo, više osoba zatražilo pomoć liječnika

N1 Info
|
29. stu. 2025. 09:44
vatrogasci
Goran Kovacic/PIXSELL

Veliki požar izbio je tijekom noći u zgradi u središtu Rijeke, u Zanonovoj ulici, a vatra je prvo zahvatila potkrovlje nakon čega se proširila.

Požar je ugašen u ranim jutarnjim satima, a postupanje vatrogasaca na požarištu se nastavlja, izvijestili su iz PU primorsko-goranske.

vatrogasci
Goran Kovacic/PIXSELL

Prema dosadašnjim saznanjima tijekom gašenja pronađeno je tijelo nepoznate osobe, a nekoliko je građana zatražilo liječničku pomoć zbog gutanja dima.

Mjesto događaja osigurava policija, a očevid će biti obavljen kada se za to steknu uvjeti. Policija nastavlja se s utvrđivanjem okolnosti i relevantnih činjenica izbijanja požara, kao i identiteta stradale osobe, prenosi Dnevnik.hr.

vatrogasci
Goran Kovacic/PIXSELL

Trenutno je u prekidu promet od Ulice Ignacia Henckea do Adamićeve u smjeru Žabice te se preusmjerava prema Ulici Riva.

