POGINULA JEDNA OSOBA

VIDEO / Rusi satima napadali Kijev raketama i dronovima: Gradom su izbili požari

author
Hina
|
29. stu. 2025. 08:03
napad na Kijev
AFP / ANTON SHTUKA

Najmanje je jedna osoba poginula, a 11 drugih, uključujući dijete, ranjeno je u noćnim ruskim zračnim napadima na Kijev, izvijestili su ukrajinski mediji rano u subotu, pozivajući se na lokalne vlasti.

Napad je uključivao rakete i dronove, oštetivši nekoliko stambenih zgrada u različitim okruzima. Eksplozije i ostaci dronova koji su pali izazvali su požare.

Načelnik kijevske vojne uprave, Timur Tkačenko rekao je da je u subotu bilo napada na šest lokacija, a pogođene su stambene zgrade i drugi stambeni objekti u gradu od tri milijuna stanovnika.

Ubijeno sedam osoba

Vojna uprava objavila je da je tijelo jednog stanovnika izvučeno iz ruševina stambene zgrade koja je zapaljena. Iz iste zgrade spašeno je i dijete.

To je bio drugi napad na ukrajinski glavni grad u četiri dana. Prema izvješćima, zračna uzbuna aktivirana je i u drugim dijelovima zemlje. Kijev je česta meta ruskih zračnih napada.

Ranije ovog tjedna, napadi balističkim i krstarećim raketama, nadzvučnim oružjem i dronovima ubili su sedam ljudi, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko.

Ukrajinsko ministarstvo energetike opisalo je ruske napade kao "masovni kombinirani napad" na energetsku infrastrukturu zemlje.

Ukrajina se brani od ruske invazije od veljače 2022., uz značajnu podršku zapadnih saveznika. Ruske snage često noću gađaju ukrajinske gradove raketama, jedrećim bombama i dronovima.

U tijeku su intenzivni razgovori Ukrajine, europskih partnera i Sjedinjenih Država o obrisima mogućeg mirovnog sporazuma. Ostaje nejasno kako bi mogao izgledati trajni kompromis između Ukrajine i Rusije.

Teme
kijev napad rusija ukrajina

