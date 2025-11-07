Reuters: Bidenova administracija ignorirala je obavještajna izvješća o izraelskim ratnim zločinima

REUTERS/Anas al-Shareef/File Photo

Novinska agencija Reuters izvijestila je da su Sjedinjene Američke Države prošle godine prikupile obavještajne podatke prema kojima su izraelski vojni pravnici upozoravali da bi rat u Gazi mogao predstavljati ratne zločine, ali je Washington nastavio podržavati svog saveznika unatoč tim upozorenjima.

Pozivajući se na pet bivših američkih dužnosnika koji su željeli ostati anonimni, Reuters navodi da je u američkoj administraciji postojala zabrinutost kako Izrael namjerno gađa civile i humanitarne radnike u Gazi, prenosi Al Jazeera.

Američki dužnosnici izrazili su bojazan da bi izraelske vojne operacije mogle kršiti međunarodne pravne standarde o prihvatljivoj „kolateralnoj šteti“.

Ti su obavještajni podaci, prema izvješću, izazvali unutarnju raspravu unutar tadašnje administracije predsjednika Joea Bidena.

Ipak, vlada je na kraju zaključila da je pravno dopušteno nastaviti isporuke oružja i razmjenu obavještajnih informacija s Izraelom, jer Washington nije imao vlastite dokaze da Izrael krši zakone oružanog sukoba, rekli su trojica bivših dužnosnika.

Američki bi nalaz da Izrael čini ratne zločine, prema američkom zakonodavstvu, obvezivao SAD da obustavi buduće isporuke oružja i prekine obavještajnu suradnju s Izraelom.