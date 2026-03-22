I Makedonija uvodi mjere za ublažavanje rasta cijena: Evo kako će regulirati gorivo

Hina
22. ožu. 2026. 16:52
Sjeverna Makedonija u nedjelju je najavila da će smanjiti stopu poreza na dodanu vrijednost (PDV) na goriva kako bi ublažila rast cijena uzrokovan ratom na Bliskom istoku.

Stopa PDV-a na benzin i dizel bit će snižena s 18 na 10 posto, izvijestio je premijer Hristijan Mickoski nakon vladine sjednice posvećene energetskoj krizi, prenosi agencija France Presse. 

Mjera stupa na snagu u ponedjeljak u ponoć i bit će na snazi dva tjedna. Prema riječima premijera s desnog centra, ta bi odluka trebala osigurati da cijena benzina ostane nepromijenjena, dok bi se cijena dizela mogla povećati za otprilike tri do tri i pol denara (0,04 do 0,05 eura) po litri.

Cijene benzina i dizela u nedjelju su u Sjevernoj Makedoniji iznosile približno 1,40 eura, odnosno 1,49 eura po litri. 

Svjetska tržišta nafte u petak su bilježila blagi rast, no cijene su ostale ispod granice od 120 dolara po barelu, razine kojoj su se nekoliko puta približile od početka američko-izraelskog rata protiv Irana.

