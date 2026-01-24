ICE priveo dvogodišnju djevojčicu

Savezni imigracijski agenti u četvrtak su u Minneapolisu priveli dvogodišnju djevojčicu i njezina oca te ih prevezli u Teksas, proizlazi iz sudskih spisa i navoda odvjetnika obitelji.
Otac, u sudskim dokumentima identificiran kao Elvis Joel TE, i njegova kći zaustavljeni su i privedeni oko 13 sati dok su se vraćali kući iz trgovine. Do večeri je savezni sudac naložio da djevojčica mora biti puštena na slobodu do 21.30. No umjesto toga, savezni su ih dužnosnici ukrcali u zrakoplov za pritvorski centar u Teksasu.
Irina Vaynerman, jedna od odvjetnica obitelji, rekla je Guardianu kasno u petak poslijepodne da su imigracijski dužnosnici u međuvremenu vratili oboje u Minnesotu te da je dvogodišnja djevojčica puštena i predana majci. Otac je, dodala je, i dalje zadržan u Minnesoti.
"Ovaj je užas nezamisliv"
"Ovaj je užas doista nezamisliv“, rekla je Vaynerman. „Okrutnost svega ovoga nadilazi riječi.“
Sudski zapisi i izjave odvjetnika prikazuju potresnu sliku pritvaranja djeteta i oca, kao i paničnih pokušaja da se djevojčica oslobodi pritvora i ponovno spoji s majkom. Do pritvaranja je došlo samo dva dana nakon što je američka Imigracijska i carinska služba (ICE) u Minnesoti privela petogodišnjeg Liama Ramosa, u slučaju koji je izazvao međunarodne osude i pojačao nadzor nad agresivnim obračunom Trumpove administracije s migrantima u toj regiji.
Dok su se otac i kći u četvrtak vraćali kući, agenti su ušli u njihovo dvorište i prilaz, napisala je u podnesku Kira Kelley, također odvjetnica obitelji. Agenti, prema njezinim navodima, nisu imali sudski nalog. Jedan je agent navodno razbio staklo na očevu automobilu dok se djevojčica nalazila unutra.
Majka je stajala na vratima i povukla se u kuću kada su se agenti približili, navela je Kelley. Agenti su odbili dopustiti ocu da dijete preda majci ili drugim članovima obitelji „koji su prestravljeni čekali unutar kuće“.
Dvogodišnja djevojčica i njezin otac potom su smješteni u vozilo imigracijskih agenata koje, kako je Kelley napisala, nije imalo dječju sjedalicu.
Odvjetnici su podnijeli hitnu tužbu
Odvjetnici su podnijeli hitnu tužbu, o čemu je prvi izvijestio Minnesota Star Tribune, zahtijevajući da ICE pusti Elvisa Joela TE i njegovu kćer. Savezni sudac iz Minnesote oko 20.10 sati izdao je nalog kojim se vladi zabranjuje njihov premještaj izvan Minnesote, a ubrzo potom i drugi nalog kojim se nalaže trenutačno puštanje djevojčice na slobodu i njezino predavanje odvjetnici Kelley.
Kelley je, uz dopuštenje djevojčičine majke, imenovana privremenom skrbnicom „u svrhu preuzimanja djeteta iz imigracijskog pritvora“.
Sudac je naveo da je puštanje djevojčice nužno zbog „rizika od nenadoknadive štete“, istaknuvši da je vrlo vjerojatno da će tužba uspjeti u meritumu.
„Nepotrebno je i reći da dijete nema nikakvu kaznenu prošlost“, napisao je sudac o dvogodišnjoj djevojčici.
Unatoč tome, prema navodima odvjetnika obitelji, vlada je oko 20.30 sati oca i kćer ukrcala na let za Teksas.
Otac ima neriješen zahtjev za azil
Otac, porijeklom iz Ekvadora, ima neriješen zahtjev za azil i protiv njega ne postoji pravomoćno rješenje o deportaciji, navode njegovi odvjetnici. Djevojčica, dodaju, živi u Minneapolisu „od dolaska u Sjedinjene Države kao novorođenče“.
Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) u petak nije odgovorilo na pitanja o tome zašto su otac i kći odvedeni u Teksas niti koje je korake vlada poduzela kako bi postupila u skladu sa sudskim nalogom.
U priopćenju je glasnogovornik DHS-a naveo da je granična policija u četvrtak provodila „ciljanu operaciju provedbe zakona“ tijekom koje su agenti „identificirali“ Elvisa Joela TE. DHS ga je nazvao „ilegalnim imigrantom“, tvrdeći da je nezakonito ponovno ušao u SAD i da je „nepropisno upravljao vozilom s djetetom“.
Prema navodima DHS-a, otac je odbio otvoriti vrata ili spustiti prozor, a agenti su „pokušali predati dijete majci koja se nalazila u blizini, no ona je to odbila“. „Pripadnici DHS-a preuzeli su skrb o djetetu koje majka nije htjela preuzeti“, stoji u priopćenju.
Vaynerman je odbacila tvrdnje da je majka „odbila“ preuzeti dijete, rekavši da agenti nisu dopustili ocu da vrati djevojčicu u kuću kako bi bila s majkom.
Tijekom uhićenja okupila se skupina ljudi, zbog čega su agenti primijenili „mjere kontrole mase“, naveo je DHS. Star Tribune je izvijestio da snimke s društvenih mreža prikazuju agente kako koriste kemijske nadražujuće tvari i tzv. šok-bombe.
U priopćenju DHS-a navodi se da su otac i kći „ponovno spojeni u saveznoj ustanovi“, no ne spominje se da je djevojčica u međuvremenu vraćena majci. Glasnogovornici nisu odgovorili ni na dodatna pitanja o navodima odvjetnika i povratku djeteta.
„Ovaj je slučaj stravičan… Svatko tko je roditelj ili se brine o maloj djeci zna kakav strah nastaje kada se dijete razdvoji od roditelja“, rekla je Vaynerman, odvjetnica za građanska prava i suosnivačica odvjetničke kuće Groundwork Legal iz Minnesote. „Nemoguće je znati kakve će dugoročne posljedice ovo imati na tako malo dijete.“
"Ovo stvara teror"
Vaynerman je kritizirala praksu DHS-a da osobe koje privede brzo premješta u druge savezne države, navodeći da se time slučajevi izmiču nadležnosti sudova u Minnesoti te obiteljima otežava pristup odvjetnicima i pravna borba.
„Ovo stvara teror u našem gradu i državi. Nešto ovakvo, u ovakvim razmjerima, nikada prije nisam vidjela“, rekla je.
Odvjetnici obitelji zatražili su od suda da izda širu zabranu kojom bi se vladi onemogućilo premještanje osoba izvan Minnesote najmanje sedam dana nakon što im se omogući kontakt s pravnim zastupnikom, kao i zabranu međudržavnih premještaja za osobe s aktivnim habeas tužbama, odnosno otvorenim postupcima kojima osporavaju zakonitost pritvora.
„Nedostatak humanosti u svakom koraku ovog procesa, način na koji vlada nezakonito pritvara ljude, uključujući malu djecu i dojenčad, doista je nezamisliv“, rekla je Vaynerman. „Ipak, tu smo gdje jesmo. Ovakvoj okrutnosti mora doći kraj.“
