ICE priveo dvogodišnju djevojčicu

Sudski zapisi i izjave odvjetnika prikazuju potresnu sliku pritvaranja djeteta i oca, kao i paničnih pokušaja da se djevojčica oslobodi pritvora i ponovno spoji s majkom. Do pritvaranja je došlo samo dva dana nakon što je američka Imigracijska i carinska služba (ICE) u Minnesoti privela petogodišnjeg Liama Ramosa, u slučaju koji je izazvao međunarodne osude i pojačao nadzor nad agresivnim obračunom Trumpove administracije s migrantima u toj regiji.