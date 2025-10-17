Oglas

BORBE UGLAVNOM PRESTALE

Iduće faze mira na čekanju: Izrael optužuje Hamas da presporo predaju tijela talaca

author
Hina
|
17. lis. 2025. 16:46
hamas
Eyad BABA / AFP

Hamas je u petak pozvao posrednike da ubrzaju iduće faze sporazuma o primirju u Gazi, uključujući otvaranje granice, početak obnove, postavljanje uprave i izraelsko povlačenje.

Oglas

Borbe u Gazi su uglavnom prestale, prema planu američkog predsjednika Donalda Trumpa koji su potpisali i posrednici Egipat, Katar i Turska.

No, iduće su faze stopirane, djelomično zbog optužbi Izraela da militanti presporo predaju tijela talaca.

Izrael je u četvrtak objavio da priprema ponovno otvaranje graničnog prijelaza Rafah s Egiptom, ali nije odredio datum optužujući Hamas da krši primirje.

Neostvareni elementi plana su i razoružanje militanata te buduća uprava nad Gazom.

Hamas je rekao da ostaje predan sporazumu o primirju i predaji preostalih tijela, ali da je to proces koji zahtijeva vrijeme.

Teme
gaza hamas izrael palestina palestinci

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ