Vojska SAD-a: "Oštro pozivamo Hamas da odmah zaustavi nasilje i paljbu"

Američka vojska na Bliskom istoku u srijedu je pozvala Hamas da prestane s nasiljem nad civilima u Gazi te da se "bez odgađanja" razoruža dok militantna skupina ponovo uspostavlja kontrolu nad enklavom raspoređivanjem sigurnosnih snaga i ubijanjem onih za koje smatra da surađuju s Izraelom.

Hamas, koji se nije javno obvezao na razoružavanje i predaju vlasti, postupno je vraćao svoje pripadnike na ulice Gaze otkako je započelo primirje u petak.

Skupina je ubila 30 pripadnika "bande" u gradu Gazi, rekao je palestinski sigurnosni izvor u ponedjeljak, no nije imenovao o kojoj se organizaciji radi. Hamas je kao razloge za svoje postupke naveo kriminal i sigurnosne zabrinutosti dok se tisuće Palestinaca vraćaju u sjeverni dio razorene enklave.

"Oštro pozivamo Hamas da odmah zaustavi nasilje i paljbu na nevine palestinske civile u Gazi", rekao je u priopćenju zapovjednik Brad Cooper, čelnik središnjeg američkog vojnog zapovjedništva CENTCOM-a, koje se sastoji od regije koja se proteže preko sjeveroistočne Afrike, Bliskog istoka te središnje i južne Azije.

Mješovite poruke SAD-a

Cooper je od militantne skupine zatražio da se u potpunosti povuče, "strogo" pridržava plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu te da odmah položi svoje oružje.

"Prenijeli smo našu zabrinutost posrednicima koji su pristali surađivati s nama kako bismo osigurali mir i zaštitili nevine civile u Gazi", poručio je.

Hamas je počeo sa sigurnosnim operacijama nakon što je Trump rekao da mu je privremeno dano zeleno svjetlo da u Gazi obavlja ulogu policije.

Govoreći novinarima u utorak, Trump je rekao da je Hamas usmrtio "određen broj pripadnika bande", za što je američki predsjednik rekao da mu ne smeta.

Očekuje se da će SAD rasporediti vojnike

Prema Trumpovom planu, Hamas neće biti dio vlasti demilitarizirane Gaze, kojom bi trebao upravljati palestinski odbor pod međunarodnom supervizijom.

Također, plan poziva na raspoređivanje međunarodne stabilizacijske misije koja će obučavati i podržavati palestinsku policiju.

Očekuje se da će SAD rasporediti do 200 vojnika u Izraelu kako bi pomogli u naporima radi stabilizacije Gaze.

Međutim, ne očekuje se da će Amerikanci biti raspoređeni unutar palestinske enklave.