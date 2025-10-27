Ima 92 godine, a pobijedio je na predsjedničkim izborima

Kamerunski predsjednik Paul Biya - najstariji šef države na svijetu - izabran je za svoj osmi mandat u dobi od 92 godine.
Najstariji svjetski predsjednik osvojio je na izborima održanima prije dva tjedna preko 53 posto glasova, što je njegov najgori rezultat od 1992.
Bivši ministar Issa Tchiroma Bakary je prema službenim podacima završio na drugom mjestu s oko 35 posto glasova. Odbacuje ishod izbora i pozvao je Kamerunce da mu se usprotive.
U nekoliko gradova su u nedjelju izbili prosvjedi, a deseci Tchirominih pristaša su uhićeni. Vlasti su rekle da su četiri osobe ubijene u lučkom gradu Douali. Nekoliko oporbenih kandidata je uložilo žalbe na nepravilnosti u radu izbornih tijela, no sve su odbačene.
Izbore u Kamerunu mnogi smatraju nepoštenima.
Biya, koji je bio predsjednik od 1982. nakon što je od 1975. bio premijer, jedan je od čelnika s najdužim stažom u svijetu. Od njega je na vlasti duže jedino diktator susjedne Gvineje, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.
Kamerun ima oko 30 milijuna stanovnika, od kojih polovicu čine djeca. Zemlja je nekoć bila njemačka kolonija, a podijelile su je Francuska i Velika Britanija nakon Prvog svjetskog rata.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
