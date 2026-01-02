Preživjeli opisali trenutke užasa u Švicarskoj: "Vidio sam ljude kako gore od glave do pete. Jako potresno"

VALAIS CANTON POLICE/ via REUTERS / VALAIS CANTON POLICE

„Mislio sam da je moj mlađi brat unutra pa sam došao i pokušao razbiti prozor kako bih pomogao ljudima da izađu, a nakon toga sam ušao.“ Osamnaestogodišnji mladić, koji nije želio otkriti svoje ime, govorio je za BBC nakon što je veliki požar na novogodišnjoj zabavi u švicarskom skijalištu Crans-Montana u tren oka pretvorio večer slavlja u noćnu moru.

40 ljudi poginulo, 115 ozlijeđenih

Policija navodi da je oko 40 ljudi poginulo kada je požar izbio u baru Le Constellation oko 1:30 po lokalnom vremenu u četvrtak. Još 115 osoba je ozlijeđeno, uglavnom s teškim opeklinama.

Svjedok je rekao BBC-ju da se nalazio blizu bara kada je čuo veliku eksploziju, nakon koje se pojavio gust dim.

Dok su drugi pokušavali pobjeći, on je ušao unutra tražeći brata. Unutra je, kako kaže, zatekao prizore užasa.

„Vidio sam ljude kako gore… našao sam ljude koji su gorjeli od glave do pete, bez odjeće“, rekao je, dodajući: „Bilo je jako potresno.“ Njegov brat nije ozlijeđen.

„Išao sam u taj bar svaki dan ovaj tjedan – onog dana kad nisam otišao, izbio je požar“, rekao je.

Vatrogasci i medicinari brzo su preuzeli situaciju, rekao je, ali je i sam pokušao pomoći koliko je mogao, nudeći vodu i odjeću ozlijeđenima.

Jedan od najprometnijih blagdanskih razdoblja

Samo nekoliko minuta ranije, mještani i turisti slavili su dolazak 2026. godine, tijekom jednog od najprometnijih blagdanskih razdoblja za alpska skijališta.

Le Constellation je veliki bar s prostorom za oko 300 ljudi raspoređenih na dvije etaže i terasu, iako se ne zna koliko je ljudi bilo unutra u trenutku izbijanja požara.

Dvije Francuskinje, Emma i Albane, rekle su za francuski medij BFMTV da su bile unutra kada je požar počeo.

Rekle su da vjeruju kako je započeo kada je konobarica stavila „rođendanske svjećice“ na vrh boca šampanjca.

„U roku od nekoliko sekundi cijeli strop bio je u plamenu. Sve je bilo od drva“, rekle su, dodajući da su se plamenovi „počeli dizati vrlo brzo“.

200 ljudi pokušalo izaći u roku od 30 sekundi

Evakuacija je bila „vrlo teška“, rekle su Emma i Albane, jer je izlaz iz prostorije u kojoj su se nalazile bio „uzak“, a stepenice koje su vodile van bile su „još uže“.

„Imale smo jako puno sreće“, dodale su, tvrdeći da je „oko 200 ljudi pokušavalo izaći u roku od 30 sekundi kroz neke vrlo uske stepenice“.

Drugi tinejdžer koji je bio u baru ispričao je BBC-ju kako se morao sakriti od „zida topline“ prije nego što je uspio pobjeći uz stepenice.

Ipak, nije mogao izaći pa je pokušao razbiti prozor stolom. Tek kada je nogom razbio staklo, uspio je izaći živ.

Jedinica intenzivne njege u najbližoj bolnici brzo se popunila, a neki su pacijenti poslani na liječenje drugdje, uključujući i Milano u susjednoj Italiji.

Među onima koji su svjedočili tragediji bio je i Oleh Paska, koji je boravio u Crans-Montani sa suprugom i djetetom.

Čuli niz eksplozija, mislili da su petarde

Rekao je BBC-ju da su upravo proslavili Novu godinu u hotelskoj sobi, oko 50 metara od bara, kada su čuli niz eksplozija za koje su isprva mislili da su petarde.

Čuli su nekoga kako plače vani, ali su u početku mislili da je riječ o tučnjavi.

Tek kada su počele pristizati hitne službe, uz „različite vrste sirena“ koje su najavljivale dolazak hitne pomoći, policije i vatrogasaca, shvatili su da se događa nešto ozbiljno.

Daniella iz Milana, koja ima kuću za odmor u ulici paralelnoj s barom, također je svjedočila užasu.

Vraćajući se kući s večere sa suprugom, počela je osjećati miris dima u blizini bara i vidjela potpuno izgorjelu jaknu na tlu.

„Ljudi su trčali na sve strane, vrištali i plakali. Vidjela sam nekoliko ljudi kako ih iznose na nosilima“, rekla je BBC-ju.

„Jedan mladić mi je prišao i rekao da je vidio pakao – stvari koje nikada neće zaboraviti. A onda sam se samo ukočila.“

Nakon povratka u stan, rekla je da su „cijelu noć mogli čuti vriske – bilo je strašno“.

Jedan student, koji nije želio biti imenovan, stigao je do bara sa svojim prijateljem upravo dok su „ljudi počeli trčati van, zadimljeni i opečeni“.

Upravitelj primio neke od ozlijeđenih

Želeći pomoći, rekao je BBC-ju da je potrčao u obližnji restoran, gdje je upravitelj primio neke od ozlijeđenih i ponudio im vodu dok nisu stigla kola hitne pomoći.

„Sve me boli“, rekao mu je jedan od njih, prisjetio se student.

„Neki su samo vikali. Samo vikali. Ništa drugo. Neki nisu ništa govorili, samo su ležali na podu.“

U četvrtak je nad gradom vladala atmosfera šoka nakon noćnih prizora kaosa i tragedije.

Talijanski veleposlanik u Švicarskoj rekao je da bi mogle proći tjedni prije nego što se identificiraju sve žrtve, dok je talijanski ministar vanjskih poslova rekao da će identifikacija biti teška zbog teških opeklina.

Za sada prijatelji i rodbina s tjeskobom čekaju vijesti o svojim najmilijima.

Jedan Talijan rekao je da je jedan njegov prijatelj koji je bio u baru „opečen po cijelom tijelu“, dok je drugi helikopterom prebačen u Zürich.

„Za još jednog našeg prijatelja… sinoć nismo imali nikakve vijesti, nije ga se moglo pronaći“, rekao je za talijansku javnu televiziju Rai News.

„Moji prijatelji i ja nismo spavali cijelu noć, jedva smo išta pojeli“, dodao je.