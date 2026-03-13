Oglas

brod Rozana

Iran dopustio brodu iz jedne europske države da prođe kroz Hormuški tjesnac

author
HINA
|
13. ožu. 2026. 11:13
Hormuški tjesnac
REUTERS/Stringer

Brodu pod turskom zastavom dopušteno je proći kroz Hormuški tjesnac nakon što su vlasti za to dobile odobrenje od Teherana, objavio je turski ministar prometa i infrastrukture Abdulkadir Uraloglu.

Oglas

Uraroglu je turskim medijima rekao da Ankara nastavlja komunikaciju s iranskim vlastima glede preostalih četrnaest turskih plovila koji se i dalje nalaze s druge strane tog uskog morskog prolaza između Irana i Omana. 

"Tamo je petnaest brodova. Dobili smo odobrenje iranskih vlasti za jednog od njega koji je koristio iransku luku, te je on prošao”, rekao je ministar o brodu Rozana, dodavši da se na svim turskim plovilima na tom području nalazi 171 ljudi. 

Iran je nakon početka izraelsko-američkih napada odlučio zatvoriti Hormuški tjesnac, prolaz koji spaja Perzijski zaljev i Omansko more, potaknuvši time svjetsku krizu opskrbe energentima. 

Tursko ministarstvo je odvojenom objavom priopćilo da su aviokompanije Turkish Airlines i Ajet do 19. ožujka otkazale letove u Irak, Siriju, Libanon, Jordan, Katar, Emirate, Kuvajt, Bahrein i saudijski grad Damam. Letovi do Irana otkazani su do 20. ožujka, prenosi Reuters, dodajući da je brojne letove otkazao i Pegasus Airlines. 

Turkish Airlines uspostavio je nove letove do Omana, a ministarstvo je priopćilo da je od početka rata 76 letova preusmjereno prema Turskoj. 

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Iran Turska hormuški tjesnac

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ