Iran postavlja mine duž ključne naftne rute. Koji su rizici?

Iran je možda slabije naoružan i ima manje financijskih sredstava od SAD-a i Izraela, ali ima jednu veliku prednost - kontrolu nad Hormuškim tjesnacem.
Napadima na brodove koji plove tim uskim morskim prolazom Iran je praktički zatvorio rutu kroz koju prolazi petina svjetske opskrbe naftom. Sada je Teheran, prema izvješćima, postavio i mine u tjesnacu, dodatno odvraćajući brodove od pokušaja prolaska i označavajući novu eskalaciju rata.
Što Iran radi?
Posljednjih dana Iran je počeo postavljati nekoliko desetaka mina u tjesnacu, prema riječima dviju osoba upoznatih s američkim obavještajnim podacima. Miniranje zasad nije opsežno, ali Iran i dalje raspolaže s više od 80 do 90 posto svojih malih brodova i brodova za polaganje mina, rekao je jedan izvor za CNN, čime je opovrgnuo tvrdnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da Teheran „nema mornaricu”.
Takav potez naglašava oslanjanje Irana na asimetrično ratovanje i razorne posljedice koje takve taktike mogu izazvati, čak i dok je zemlja izložena američko-izraelskim zračnim napadima.
U srijedu je Trump dodatno unio zabunu u vezi s tim pitanjem rekavši da ne vjeruje da je Iran uspio postaviti mine te da su SAD uništile „gotovo sve” njihove brodove za polaganje mina.
United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), britanska organizacija kojom upravlja Kraljevska mornarica i koja pruža sigurnosne informacije pomorskim dionicima, također je upozorila da „još uvijek nema potvrđenih dokaza o postavljanju ili detonaciji mina” u tom plovnom putu.
Iran ima oko 5.000 do 6.000 pomorskih mina, procjenjuje se u izvješću američkog Kongresa iz prošle godine. Ta brojka uključuje više različitih vrsta mina. Neke su priljepne mine (limpet mines) koje ronioci ručno pričvršćuju za trup broda; neke su usidrene mine, koje plutaju tik ispod površine i eksplodiraju kada dođu u kontakt s brodom; a neke su „dnovne” mine, koje leže na morskom dnu i detoniraju kada detektiraju plovilo u blizini.
Mine su samo jedan dio prijetnje koju Iran predstavlja u tjesnacu.
Njegova Revolucionarna garda (IRGC), vojna sila koja ima i vlastitu mornaricu, i dalje je sposobna rasporediti svojevrsni „pojas” mina, samoubilačkih čamaca napunjenih eksplozivom i obalnih raketnih baterija. Jedan američki izvor zato je tjesnac opisao kao „Dolinu smrti”.
To se jasno pokazalo u utorak kada su gardisti objavili da su pucali na teretni brod Mayuree Naree, koji plovi pod tajlandskom zastavom, dok je pokušavao proći tjesnacem, pri čemu je došlo do eksplozije u strojarnici broda. Tri od 23 člana posade, za koje se vjeruje da su bili na dužnosti u strojarnici, i dalje se vode kao nestali, prema navodima tajlandskih vlasti.
Istog jutra iranske snage pogodile su i drugi brod, Express Rome, koji plovi pod liberijskom zastavom, piše CNN.
Kako je reagirao SAD?
Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo je u utorak da je uništilo više iranskih mornaričkih brodova — uključujući 16 brodova za polaganje mina — u blizini tjesnaca, iako nije spomenulo uništavanje samih mina, koje su možda već bile postavljene.
Ranije je Trump na društvenoj mreži Truth Social napisao:
„Ako je Iran postavio bilo kakve mine u Hormuškom tjesnacu, a nemamo izvješća da je to učinio, želimo da se uklone — ODMAH!”
Dodao je da će Iran, ako ne ukloni eventualno postavljene mine, snositi posljedice „na razini kakva još nije viđena”. Međutim, ako ukloni „ono što je možda postavljeno”, to bi bio „velik korak u pravom smjeru”.
Američke sposobnosti razminiranja u Perzijskom zaljevu danas nisu tako snažne kao nekada. Američka mornarica prošlog je rujna povukla iz službe posljednja četiri namjenska minolovca u regiji, zbog čega se sada oslanja na manje specijalizirane brodove.
Tada je Zapovjedništvo američkih pomorskih snaga za Središnje područje objavilo da će odgovornost za razminiranje preuzeti četiri litoralna borbena broda (LCS). Ti brodovi, međutim, imaju dugu povijest tehničkih problema, zbog čega ih kritičari podrugljivo nazivaju „Little Crappy Ships”.
Što je u igri?
Što duže Hormuški tjesnac ostane neprohodan, to su ozbiljnije posljedice za globalno gospodarstvo.
Budući da je tjesnac praktički zatvoren, oko 15 milijuna barela sirove nafte dnevno i 4,5 milijuna barela rafiniranih naftnih proizvoda dnevno ostaje zarobljeno u Perzijskom zaljevu, tvrde analitičari, što znači da se skladišni kapaciteti u regiji brzo pune.
Čak i u mirnodopskim uvjetima potrebna je velika vještina za plovidbu uskim i prometnim kanalom tjesnaca. Mine dodatno povećavaju opasnost za svaki brod koji pokušava proći i otežavaju ponovno otvaranje plovnog puta.
Trump je predložio da se brodovima osigura vojna pratnja, ali bi to značilo izlaganje ratnih brodova opasnosti isključivo radi zaštite tankera s naftom, bez očite strateške prednosti za sam tijek rata.
Iako postoje određene alternative za izvoz nafte putem naftovoda, najveći svjetski izvoznik nafte, Saudi Aramco, upozorio je u utorak na potencijalno „katastrofalne posljedice” za naftna tržišta ako se promet kroz tjesnac uskoro ne obnovi.
Je li se to već događalo?
Da. Tijekom iransko-iračkog rata 1980-ih obje su zemlje napadale naftne tankere protivničke strane u Perzijskom zaljevu.
Iranska mornarica tada je postavila mine blizu Hormuškog tjesnaca, a jedna od njih pogodila je i američki ratni brod USS Samuel B. Roberts u travnju 1988.
Brod je pretrpio velika oštećenja, nakon čega je administracija predsjednika Ronalda Reagana uzvratila napadom i oštetila ili potopila tri iranska ratna broda i tri naftne platforme, čime je znatno smanjena sposobnost Teherana za djelovanje u zaljevu.
