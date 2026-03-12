Iran postavlja mine duž ključne naftne rute. Koji su rizici?

To se jasno pokazalo u utorak kada su gardisti objavili da su pucali na teretni brod Mayuree Naree, koji plovi pod tajlandskom zastavom, dok je pokušavao proći tjesnacem, pri čemu je došlo do eksplozije u strojarnici broda. Tri od 23 člana posade, za koje se vjeruje da su bili na dužnosti u strojarnici, i dalje se vode kao nestali, prema navodima tajlandskih vlasti.